Le CCM annonce les films en lice au Festival National du Film de Tanger

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la liste des films en lice pour les compétitions officielles de la 24ᵉ édition du Festival National du film de Tanger, qui se tiendra du 18 au 26 octobre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Les films concourant dans les différentes catégories, à savoir les longs-métrages de fiction, les courts-métrages de fiction et de documentaire, les longs-métrages de documentaire, ainsi que les films de la section panorama, ont été sélectionnés par trois commissions distinctes et indépendantes composées de professionnels du cinéma marocain, indique le CCM dans un communiqué, précisant que les commissions de sélection ont visionné les films inscrits et ont tenu leurs réunions de délibération au siège du Centre.



La commission de présélection des films de long-métrage de fiction, composée du producteur et réalisateur (président) Driss Mrini, de la comédienne et scénariste, Noura Skali, du réalisateur et producteur, Mohamed Ahed Bensouda, de l’universitaire et chercheur dans les sciences sociales et humaines, Abderrahman Tenkoul, et du sociologue, romancier et scénariste, Othman Acheqra, avait tenu sa réunion le 27 août, pour retenir 15 films, après délibération de ses membres.



Il s’agit notamment de Kissat Wafaa d’Abdelali Tahiri, des Empreintes du vent, de Layla Triqui, de l’Hôtel de la paix, de Jamal Belmejdoub, de Que d’amour, de Kamal Kamal, du Silence des violons, de Saâd Chraibi, de Triple A, de Jihane El Bahhar, de Journal intime, de Mohamed Chrif Tribak, de Moroccan Bada$ girl, de Hicham Lasri, de La dernière répétition de Yassine Fennane, d’Animalia de Sofia Alaoui, de 404.01, de Younes Reggab, d’Elwatra de Driss Roukhe, de A Corpse on the Shore, de Mohammed Faouzi Aksel, de Déserts, du réalisateur Faouzi Bensaïdi, et des Meutes, de Kamal Lazraq.



La commission de présélection des films de court-métrage de fiction et de documentaire, est, quant à elle, composée de Fatine Janane Mohammadi, réalisatrice (présidente), d’El Houssine Hnine, producteur et réalisateur et de Mohamed Beyoud, directeur artistique du Festival international du cinéma d’animation de Meknès. La commission avait tenu sa réunion le 30 août, pour décider des 15 films sélectionnés, après délibération de ses membres.



Il s’agit notamment de Beneath a Mother's Feet d'Elias Suhail, de Frères de lait, de Kenza Tazi, du Dernier jour, de Lakhdar El Hamdaoui, du Fils des Amazones, d'Otman Salil, du Frère, de Younes Bouab, de Mode d'avion, de Mohamed Amine El Ahmar, des Jours gris, d'Abir Fathouni, de Pour moi, d'Intissar El Azhari, de Silent Sighs, de Meryem Jabbour, de Rachid, de Rachida El Garani, d'Une mémoire pour l'oubli, d'El Houari Ghoubari, de Nejma, d'Abdellah Elmoukadem, de Yenna ... The Bread Crust, d'Ayoub Ait Bihi, de A Lamb, A Sheep and Ravens, d'Aymane Hammou, et de Waking Up, de Saad Benidir.



La commission de présélection des films de long-métrage documentaire, composée de Hassan El Bouharrouti, réalisateur documentaire (président), Rabiha Aherdane, journaliste à la Radio Amazigh - SNRT et de Rachid Kasmi, réalisateur documentaire, avait, pour sa part, tenu sa réunion le 27 août, en vue de sélectionner 15 films.



Il s’agit notamment de Mora est là de Khalid Zairi, de La mère de tous les mensonges d'Asmae El Moudir, de Better de Kamal Ourahou, de Larbi, Justo ...et les autres d'Abdelhamid Karim et Leila El Amine Demnati, de Water Master de Fouad Souiba, de Jauk El Maleh de Hassan Benjelloun, de Cubaraouis d'Aziz Khouadir, de Bubbles de Hassan Maanany, de Knife on Canvas d'Oumaima Elachy, de Palace Guardians d'Aida Bouya, de Trois lunes derrière une colline d'Abdellatif Fdil, de Khaymat Rag de Sidi Mohamed Fadil Eljoummani, de Chayaa de Zaynab Toubali, de Tilimzoune Mémoire du Sahara d'Ahmed Bouchalga et de Le gagne-pain des roses de Mounia El Goumi.

S’agissant de la catégorie panorama, 7 long-métrages de fiction et de documentaires, ainsi que 7 courts-métrages seront en lice pour décrocher le prix.



Il s’agit, pour les longs-métrages de fiction et de documentaire, de Quitte ou double de Rachida Saadi, de Fès été 55 d'Abdelhai Laraki, de Jouj de Rabie Shajid, de Sisterhood de Nora El Horch, de Jaguar (documentaire) de Zaki Rachid, de La Dame du Centre de Malika Maalainine, et des Gardiens de Mogador (documentaire) d'Abdelhakim Jehouani.



Concernant les courts-métrages de fiction et de documentaire, les films sélectionnés sont le Livre du jour de Walid Lamharzi Alaoui, de Mandarine de Hiba El Bouchtaoui, de Bye Bye Benz Benz (documentaire) de Mamoun Rtal Bennani et Jules Rouffio, de Bottles de Yassine El Idrissi, de Zaid de la laideur à la beauté (documentaire) de Mohammed Dabani, de Les yeux de lune de Rajae El Jaouahri, et de Casting de Leila Mesbahi.