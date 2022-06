Le CAYB et l'OCK se quittent sur un score nul Le RCOZ s'octroie 3 points chez lui contre l’IRT

Le Youssoufia de Berrechid (CAYB) et l'Olympique de Khouribga (OCK) ne se sont pas départagés (0-0), samedi au stade municipal de Berrechid, à l'occasion de la 26e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Lors du début de cette saison, Khouribga et Berrechid s'étaient quittés sur un score nul pour le compte de la 11e journée (3-3). Durant la saison 2019/2020, le CAYB avait défait les Khouribguis pour le compte de la 25e journée (1-0), alors que l'OCK avait dominé le Youssoufia de Berrechid à l'occasion de la 10e journée (4-1). Parmi les joueurs de Berrechid, Yassine Wakili a écopé d'un carton rouge à la 90e+6 minute.



Au terme de cette rencontre, le CAYB se maintient à l'avant-dernière place avec 24 points, tandis que l'Olympique de Khouribga, 33 points, pointe à la huitième place du classement. Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le Youssoufia de Berrechid se déplacera chez l'Ittihad de Tanger, tandis que l'Olympique Khouribga jouera à domicile contre le Hassania d'Agadir. Le Rapide Oued Zem s'est, quant à lui, octroyé 3 points, en battant l'Ittihad de Tanger un but à zéro samedi, au complexe sportif du Phosphate de Khouribga.



Oued Zem s'est imposé un but à zéro après avoir clos la première moitié du match sur un score nul de 0 partout. La victoire a été décrochée grâce à Hicham Marchad, auteur de l'unique but du match au profit du RCOZ à la 74e minute. Pour le compte de la 27è journée, l'IRT reçoit le Youssoufia de Berrchid et le RCOZ se déplace chez le Mouloudia d'Oujda. À la suite de cette rencontre, le Rapide Oued Zem, 22 points, se maintient à la dernière place, alors que Tanger reste à la 11e place avec 30 points.