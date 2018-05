Le CAK dans de beaux draps

Le Rapide Oued Zem a surclassé en déplacement Chabab Atlas Khénifra (3-2) lors d’un match disputé dimanche comptant pour la 29e et avant-dernière journée.

Suite à cette défaite, le CAK n’a plus son destin entre les mains. Il doit s’imposer, lors de la prochaine et dernière journée, sur la pelouse du Wydad de Casablanca et attendre une contre-performance du Chabab Rif Al Hoceima face au champion de cette saison, l’Ittihad de Tanger.