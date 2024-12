Le Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information salue les efforts de Bayt Mal Al-Qods en faveur des Maqdessis

Le Bureau exécutif des ministres arabes de l'Information a salué, lundi à Abou Dhabi, les efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de soutien aux Palestiniens et de préservation de l'identité arabe et islamique de la Ville sainte.



Dans une résolution à l’issue de ses réunions, le Bureau exécutif a appelé les médias arabes à mettre en exergue les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, son rôle important en matière de défense de la cause palestinienne et son soutien apporté aux Maqdessis.



Le Maroc a pris part aux travaux de la 102e session du Comité permanent des médias arabes, avec une délégation conduite par Mustapha Amedjar, directeur de la Communication et des Relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication, et comprenant Khadija Qaramda, cheffe de la division de la Coopération au sein du ministère.



La délégation marocaine a activement participé à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de cette session, aux côtés de plusieurs hauts responsables arabes, notamment Cheikh Abdulla bin Mohammed Al Hamed, président du Bureau national des médias des Emirats arabes unis (UAEMC), Salman bin Yousef Al-Dosari, ministre saoudien de l'Information et président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, Rachid Khattabi, secrétaire général adjoint en charge du secteur de l'information et de la communication à la Ligue des États arabes, ainsi que les ministres de l'Information de plusieurs pays arabes.



Lors des discussions, M. Amedjar a souligné la nécessité de hisser la coopération médiatique arabe conjointe, en intensifiant les efforts communs et en favorisant la coordination, la concertation et l'échange d'expertise afin de transcender les énormes défis posés et de promouvoir des médias en mesure de consolider l'identité arabe et de répondre aux aspirations des peuples de la région.



Il a mis l’accent sur l'importance d'intensifier et d'unifier les efforts visant à améliorer et à développer les médias arabes et à continuer à les mettre à niveau, afin qu'ils soient au diapason des évolutions que connaît leur environnement, insistant sur l'importance d'ériger les médias en acteur efficace dans la défense des questions arabes communes, la promotion des sociétés et le développement des pays de la région.



Il a ajouté qu'à l'ordre du jour de ces réunions figurent des questions qui revêtent un caractère vital, ce qui requiert d'apporter des réponses appropriées, au premier rang desquelles la poursuite du soutien et de la défense de la cause palestinienne, la consécration de sa centralité dans les médias arabes et la défense de l'identité arabe de la ville d'Al-Qods.



Les réunions du Comité permanent des médias arabes et du Bureau exécutif des ministres arabes de l'Information ont porté sur plusieurs sujets clés, notamment l'évolution du plan d'action des médias à l'étranger, le portail électronique du Comité arabe pour les médias électroniques et le rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme.