Le Bureau du CSEFRS tient sa 32ème réunion

Le Bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi à Rabat, sa 32ème réunion consacrée à l’examen de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.



Lors de cette réunion présidée par le président du CSEFRS, Habib El Malki, un document sur "la nouvelle école", élaboré par le groupe de travail spécial, a été adopté et soumis à la sixième session de la deuxième législature de l’Assemblée générale du Conseil.



Ce document, baptisé "La nouvelle école, un nouveau contrat social pour l’éducation et la formation", vise à approfondir la réflexion sur la nature de la nouvelle école, ses composantes, ses caractéristiques et les prérequis à sa réalisation, selon une approche systémique et prospective qui prend en compte les défis futurs et les expériences des systèmes éducatifs performants, précise le communiqué.



En outre, il a été procédé à l'examen et à l'approbation d'un projet de rapport sur le thème "L’orientation dans le système d'éducation et de formation", préparé par l’Autorité nationale d’évaluation. En conséquence, les éléments et résultats du rapport ont été valorisés et enrichis, avant d’être soumis à l’Assemblée générale lors de la même session.



Ce rapport met en lumière la réalité du système d’orientation en termes de ressources disponibles et de défis, tout en se concentrant sur les différents aspects de l’orientation aux niveaux du secondaire collégial, du secondaire qualifiant et de l’enseignement supérieur.

D’autre part, les membres du Conseil ont été informés de la visite de travail qu’effectuera le président du Conseil supérieur de l’éducation de Mauritanie au Maroc, dans le cadre de la convention de partenariat entre le CSEFRS et son homologue mauritanien, visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques.



Les membres du CSEFRS ont également été avisés de l’organisation d’une journée d’étude autour de la thématique "L’apprentissage tout au long de la vie", prévue le 10 décembre prochain, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, l’UNESCO, la Faculté des sciences de l’éducation et la Fondation africaine pour l’apprentissage tout au long de la vie.