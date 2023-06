Le Brésil en noir en Espagne pour lutter contre le racisme

A l'initiative de son ailier Vinicius, victime de racisme à plusieurs reprises dans le championnat espagnol, le Brésil a changé son maillot jaune traditionnel pour un maillot noir samedi pour protester contre les discriminations raciales le temps d'un match amical gagné 4-1 contre la Guinée.



La Seleçao portait pour la première fois un maillot noir, que seuls les gardiens avaient arboré dans son histoire, lors de ce match joué à Barcelone dans le stade de l'Espanyol.

La Fédération brésilienne de football a accompagné cette action du message "Com racismo nao tem jogo" (On ne joue pas avec le racisme).



Plus tôt dans la semaine, les fédérations espagnole et brésilienne ont annoncé que les deux équipes nationales disputeraient un match amical contre le racisme en mars 2024 au stade Santiago-Bernabeu, antre du Real Madrid où joue Vinicius.



Sous le maillot madrilène, le virevoltant joueur de 22 ans avait été la cible d'insultes et de cris de singe lors d'un match à Valence en mai. Ce n'était pas la première fois que Vinicius était victime d'attaques racistes depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2018.