Le 2ème Forum économique Fès-Meknès prévu du 27 au 30 juin

La deuxième édition du Forum économique Fès-Meknès se tiendra du 27 au 30 juin prochain, sous le thème ‘’Modèles de développement innovants dans des mondes en mutation’’.

Cette manifestation, initiée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services Fès-Meknès et la Fondation du Forum, aspire à ouvrir des horizons de partenariat, de coopération, d’échanges d’expériences et d’opportunités d’affaires entre les acteurs économiques, les institutions locales, régionales, nationales et leurs homologues étrangers, en vue d’encourager les investissements productifs, rapporte la MAP.

Selon les organisateurs, le Forum 2018 se tient après un appel royal à l’innovation collective pour multiplier les idées, les propositions et les projets à même de contribuer à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement qui puisse répondre aux attentes citoyennes et aux aspirations des jeunes générations, notamment en matière d’emploi et de dignité.

Des responsables nationaux et régionaux (gouvernement, collectivités territoriales, conseils des régions), des représentants des villes étrangères jumelées avec Fès, des universitaires, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des acteurs associatifs prendront part à cet évènement.

Ils devront discuter de divers axes liés à ‘’La dynamisation du tourisme : approches prospectives et innovantes’’, ‘’Stratégies et clés d’une dynamique de croissance de l’industrie agroalimentaire’’, ‘’Développement durable et/ou digital : enjeux du 21e siècle’’, ‘’Migrations et interculturalité : mobilisation de nouveaux leviers d’investissement’’ et ‘’L’entreprise au cœur de l’intégration régionale’’.

En parallèle, cette édition abritera les 6èmes rencontres des villes amies et jumelées avec Fès, dont la thématique retenue est ‘’Le rôle des villes dans le développement’’.

Elle sera également marquée par la tenue de la rencontre ‘’We Afri Can’’, qui portera sur l’établissement d’un pont d’affaires entre l’Afrique et l’Asie.