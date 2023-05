Le 17ème Championnat d'Afrique de sambo à Casablanca

Le 17ème Championnat d'Afrique de sambo se tiendra du 19 au 22 mai à la salle couverte du complexe sportif Mohammed V à Casablanca.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition est organisée par la Fédération Royale Marocaine de Sambo et Tai Jitsu, sous l'égide du Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS).



Elle aura lieu également en collaboration avec la Fédération Internationale de Sambo (F.I.A.S.), la Confédération Africaine de Sambo (CAS) et avec le Comité National Olympique Marocain (CNOM).



Au total, 25 pays ont déjà confirmé leur participation à cette compétition, qualificative pour les Jeux Sports Accord Combat Games qui se dérouleront en Arabie Saoudite en octobre prochain et pour le Championnat du Monde de Sambo, prévu en Arménie en novembre 2023.



Il est à rappeler que le Maroc avait accueilli, en 2019, la 14e édition du Championnat d'Afrique de sambo.