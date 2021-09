Lancement de la 7ème édition du Grand Prix mondial Hassan II de l’ eau

Le Maroc et le Conseil mondial de l'eau lancent la 7ème édition du Grand Prix mondial Hassan II de l’eau, l’une des plus prestigieuses distinctions internationales dans le secteur de l’eau, a annoncé le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.



Dans un communiqué, le ministère a indiqué que ce prix organisé sous le thème général "Coopération et solidarité dans les domaines de la gestion et du développement des ressources en eau", récompensera les projets, les œuvres et les initiatives qui s’inscrivent dans le cadre du thème spécifique "La sécurité de l’eau dans les territoires pour le développement durable et la sécurité alimentaire".



L’objectif est d’encourager les efforts visant à renforcer les liens existants entre la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire et le développement durable, ainsi que de promouvoir les approches ou techniques ayant apporté des réponses aux problèmes en relation avec ces domaines interdépendants, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans une dimension territoriale, précise-t-on.



Le Prix, dont la valeur est estimée à 500.000 dollars US, sera remis lors d'une cérémonie spéciale programmée à l'occasion de la session plénière d’ouverture du Forum mondial de l’eau, prévue en mars 2022 à Dakar, au Sénégal. Le gagnant recevra, aussi, un trophée et un certificat, indique le communiqué, rappelant que la valeur du Prix était de 100.000 dollars lors des six éditions précédentes. Les modalités de candidature et les informations supplémentaires relatives à la 7ème édition sont publiées sur le site officiel du ministère et celui du Conseil mondial de l’eau. Les candidatures, dont le formulaire est disponible en ligne sur le site : www.hassan2gwwp.org, sont à soumettre au secrétariat du Grand Prix mondial Hassan II de l’eau avant le 31 décembre 2021.



Le Prix est attribué à une personne, un groupe de personnes, une institution ou une organisation ayant accompli une importante contribution dans les domaines du développement et de l’utilisation des ressources en eau, au niveau tant scientifique qu’économique, technique, environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique.



Le Comité permanent de cette édition, présidé par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau du Maroc, est composé de Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Driss Dahak, ex-secrétaire général du gouvernement et membre de l'Académie du Royaume du Maroc, Rui Godinho, président de l’Association portugaise des services d’eau et d’assainissement, Nouzha Chekrouni, professeur, ex-ministre et ex-ambassadrice, et Guy Fradin, conseiller spécial du président du Conseil mondial de l'eau.



Créé en 2002 et attribué pour la première fois lors du 3ème Forum mondial de l’eau de Kyoto au Japon , en 2003, le Grand Prix mondial Hassan II de l’eau est une initiative menée conjointement par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau, à la mémoire de feu Hassan II pour sa vision éclairée et stratégique en matière de protection et de gestion intégrée et durable des ressources en eau, ainsi que ses actions en faveur de la coopération internationale.