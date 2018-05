Lancement à Zagora d’un programme en faveur de l’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre

C’est parti. La province de Zagora vient de lancer le programme d’accompagnement de l’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre. Le Conseil provincial de Zagora qui en est l’initiateur entend étendre les activités de cette Instance sur l’ensemble des collectivités territoriales de la province.

Le programme qui s’étale sur trois ans, intervient dans le cadre du projet «L’autonomisation des femmes pour des rôles de leadership dans la région MENA », avec le soutien et le financement du gouvernement canadien à travers le Forum canadien des Fédérations et sera mis en œuvre en partenariat avec le Bureau de leadership Maroc.

Le programme s’articule autour de trois principaux axes, à savoir l’accompagnement et le renforcement des Instances de l’égalité qui sont au nombre de 26 au niveau de la province de Zagora, la formation continue et le renforcement des capacités des employées au niveau des collectivités territoriales où s’activent 117 femmes et l’accompagnement par trois organisations nationales de défense des droits des femmes (ADFM, Forum Joussour, Association théâtre Aquarium), à travers des activités parallèles pour l’améliortion des compétences des femmes de la société civile, des partis politiques et des syndicats ainsi que pour l’initiation d’activités théâtrales.

Président du Conseil de la province de Zagora, Abderrahim Chahid «souhaite que ce programme structurant constitue une avancée qualitative dans la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative, l’institutionnalisation de la relation entre les collectivités locales et la société civile ainsi que le renforcement de la participation des femmes dans les institutions civiles et publiques au niveau de la province de Zagora».