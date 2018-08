Laâyoune fin prête pour accueillir le GP S.M le Roi Mohammed VI de kickboxing

La 4ème édition du Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de kickboxing, se tiendra samedi à la salle couverte Al Hizam de la ville de Laâyoune sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, annonce la Fédération Royale marocaine des sports de kickboxing et Muay Thai.

Cette édition réunira de grands athlètes de cette discipline venus d'Italie, de France, de Finlande, des Pays-Bas, de Turquie, d’Allemagne, du Koweït, en plus des champions marocains, ajoute-t-on de même source.

Plusieurs combats sont prévus entre des champions sélectionnés parmi les meilleurs, notamment le combat challenge pour le titre de cette édition entre le Marocain Zakaria Tijarti et son adversaire italien Enderson Bonat.

Le premier match opposera le Marocain Yassine Al Aoudi à l’autre grand nom de la catégorie 79 kg Souhail Talhaoui. Puis, le Koweïtien Abderrazzak Ghanim affrontera dans la catégorie 52 kg le Marocain Anouar Abdelaoui. Le Français Kevin Geffroy jouera, lui, contre le Marocain Ayoub Hatti (catégorie 76 kg) tandis que le Marocain Saad Al-Kabsi affrontera son compatriote installé en Espagne Rachid Salbi dans la catégorie des moins de 72 kg. Un autre Koweïtien, Salman Al Othmanie, affrontera dans la catégorie des moins de 62 kg l’enfant de Laâyoune, Abdelali Daif qui évoluera ainsi à domicile et devant son public, énumère la même source.

Pour sa part, le Marocain Soufiane Mhaïs jouera contre le Turc Halil Kutukcu dans la catégorie des moins de 66 kg tandis que Oussama Didouh affrontera dans la catégorie moins de 86 kg, le Finlandais Jussi Santalahti et que le Marocain Ahmed Aoutli (moins de 69 kg) sera opposé à Marcelino Kemna des Pays-Bas. Un autre Finlandais, Lauri Suomela, (moins de 66 kg) affrontera le champion marocain résidant aux Pays-Bas Anas Aarass. Enfin, le clou du spectacle sera le duel entre le champion marocain Zakaria Tijarti et l’Italien Enderson Bonat.

Chez les dames, la Marocaine Houda Annabi affrontera sa rivale Ella Grapperhaus d'Allemagne dans un match de la catégorie moins de 55 kg.

L’intérêt pour le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI ne cesse de grandir puisque l’événement suscite de plus en plus l’engouement des grands sportifs, mais aussi des professionnels de ce sport.