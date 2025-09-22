La ville-Etat de Brême en immersion dans l’univers culturel du Maroc

La ville-Etat de Brême, située au nord-ouest de l’Allemagne, a vibré trois jours durant (18 au 20 septembre) au rythme de la culture et des traditions marocaines, à l’occasion des Journées culturelles marocaines organisées par des associations et acteurs de la société civile germano-marocaine.



C’est sur la célèbre Place du marché, cœur historique et symbole institutionnel de l’Etat fédéré de Brême, que se sont tenues les festivités, qui ont réuni dans une ambiance de joie, de partage et de convivialité plusieurs centaines de visiteurs marocains, ainsi que des Allemands et des binationaux venus de tout le pays.



Surplombée par le Parlement régional et le Sénat de Brême, et avec en arrière-plan la Cathédrale Saint-Pierre, l’emblématique Place du marché, haut lieu de rencontre de la ville, a offert un cadre à forte portée symbolique à cette manifestation de la culture et des traditions marocaines.



Les journées se sont clôturées en apothéose par une grande scène musicale aux allures de festival, animée par des sonorités marocaines interprétées par plusieurs artistes, dont le chanteur de fusion Issam Kamal, fondateur du mythique groupe “Mazagan”, qui a enflammé la Place du marché avec son répertoire de Chaâbi-Groove.



Alors que plusieurs jeunes DJ électrisaient tour à tour la scène, la Dakka Marrakchia a fait danser un large public, parmi lequel des touristes de toutes nationalités, avant que le groupe Al Gadra Bab Assahra, venu tout droit de Guelmim, ne prenne le relais pour rendre un vibrant hommage à l’art hassani et entraîner l’assistance dans un voyage lyrique au cœur du désert.



L’événement, soutenu par l’ambassade du Maroc en Allemagne et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a suscité un vif engouement auprès des Marocains établis à Brême, de ceux venus d’autres régions du pays, ainsi que des Brêmois et de nombreux visiteurs spontanés de passage dans le centre historique de la ville.



Même les supporters du Werder Brême et du SC Fribourg, dont les clubs s’affrontaient le même jour en Bundesliga, ont pris le temps de partager quelques instants, avant et après le match soldé par la défaite du Werder trois buts à zéro, autour de l’ambiance marocaine, mettant ainsi entre parenthèses leur rivalité sportive.



Les journées culturelles ont proposé un programme riche et diversifié, entre gastronomie, cinéma, humour et mémoire, déployé dans plusieurs lieux de la ville, des locaux du Sénat et des associations à la Place du marché, en passant par des restaurants pour les cours de cuisine, jusqu’à l’Institut français de Brême.



Ces ateliers de cuisine ont initié le public allemand ainsi que les jeunes d’origine marocaine à la préparation de plats emblématiques de la gastronomie marocaine, tels que le couscous et le tajine, tandis que des cinéastes marocains installés à Brême ont présenté leurs œuvres, ouvrant une fenêtre sur la créativité et la diversité culturelle du Maroc.



Plusieurs comédiens ont également animé ces Journées par des stand-up, alors que des pionniers de la communauté marocaine, installés à Brême depuis les années 60, ont partagé, à travers des témoignages, leur parcours et leur intégration dans cette ville portuaire et industrielle symbole de l’Allemagne d’après-guerre.



L’initiative a été saluée par plusieurs responsables politiques brêmois, notamment des membres du Sénat de Brême, qui ont mis en avant la contribution de la communauté marocaine au développement local et l’importance de ces journées pour renforcer les échanges culturels.



Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, s’est félicitée de cette initiative portée par les associations marocaines, saluant l’appui et l’ouverture manifestés par les responsables régionaux de Brême, qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.



Mme Alaoui a souligné que la culture constitue un patrimoine vivant essentiel du Maroc, qui s’exprime à travers la musique, la gastronomie, le cinéma et les arts, et reflète la richesse d’une tradition partagée. Selon elle, ces expressions sont autant de vecteurs qui favorisent la compréhension et la connaissance mutuelle entre les peuples.



La diplomate a, en outre, estimé qu’il est d’autant plus important que ce patrimoine soit approprié par la communauté marocaine vivant à l’étranger, car il constitue un lien supplémentaire de rattachement avec leur pays d’origine.



De même, il s’agit d’accompagner l’essor touristique exceptionnel que connaît actuellement le Maroc et de faire découvrir ce patrimoine vivant à une population allemande réputée pour son appétence à découvrir les cultures du monde.



Dans ce sens, elle a mis en avant la valeur de ces journées comme un pont culturel rapprochant Marocains et Allemands, à travers la découverte réciproque et le dialogue. L’ambassadeur a également insisté sur l’importance de telles initiatives pour nourrir l’amitié entre les deux pays et encourager une coopération toujours plus étroite sur les plans humain, social et culturel.



Dans le même esprit, la secrétaire d’Etat à la culture de l’Etat fédéré de Brême, Carmen Emigholz, s’est elle aussi réjouie de cette initiative de la communauté marocaine, qu’elle a considérée comme le symbole d’un parcours exemplaire de participation et d’intégration.



La responsable politique allemande a, par ailleurs, mis en avant l’ouverture et l’esprit de tolérance qui constituent l’essence de ces journées culturelles, conçues comme un espace de rencontre et de partage, accessible et inspirant pour l’ensemble des communautés de la ville-Etat de Brême.



Cet événement pluriartistique, qui a animé la ville de Brême pendant trois jours, a rappelé, de l’avis d’un grand nombre de participants, que la communauté marocaine de ce Land, issue de l’une des premières vagues de la diaspora installée en Allemagne dans les années 60, fait aujourd’hui partie intégrante du tissu socio-économique et politique de la région.



Yaoundé : Mohamed El Kadiri (MAP)