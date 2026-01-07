La sculpture "Paloma" enrichit le parvis du Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain

La Fondation nationale des musées (FNM) a dévoilé, mercredi sur l’esplanade du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, la sculpture en granit “Paloma”, réaffirmant sa volonté d’inclure l’art dans l’espace urbain.



Conçue par les artistes contemporains franco-espagnols Yannick Vu et Ben Jakober à Majorque en 2006, “Paloma” (colombe) est un symbole universel de paix et d'harmonie, fruit d'une donation de l’Association “Maroc, art et culture”, dont la présence sur le parvis du MMVI incarne le vivre-ensemble, la coexistence et la fraternité, valeurs profondément enracinées dans l’identité marocaine.



S’exprimant à cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s’est réjoui de l'inauguration de cette nouvelle sculpture, remerciant l’association pour sa généreuse donation, qui s’ajoute aux œuvres existantes du Guerrier Massaï d’Ousmane Sow, du cheval de Fernando Botero, ainsi qu’à celles d’Arman, d’Ikram Kabbaj, de Farid Belkahia et de Niki de Saint Phalle.



A l’heure où le Royaume du Maroc accueille la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la FNM et le MMVI contribuent à cette célébration en donnant accès à cette esplanade, qui s’érige en “musée à ciel ouvert”, au grand bonheur des passants en quête d’un moment d’évasion, a-t-il dit.



Pour sa part, Caroline Mondineu Jollès, présidente de l'Association "Maroc, art et culture", a souligné qu'en plus de la sculpture “Paloma”, son association a acquis un dessin du peintre français Eugène Delacroix, pour le Musée Dar Niaba de Tanger, en 2023.



Saluant la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers l’art et la culture, ainsi que l’engagement et les efforts de la FNM, Mme Mondineu Jollès, dont l’association a signé une convention de partenariat avec la Fondation en 2022, a affirmé vouloir mettre à disposition son expérience et son réseau au service des musées marocains.



Ben Jakober et Yannick Vu unissent leurs expressions depuis 1992, créant des pièces, souvent inspirées d’animaux archéologiques, qui célèbrent la mythologie et l’histoire. Connus pour leurs sculptures monumentales et leurs installations, ces deux artistes contemporains mélangent brillamment art, histoire et patrimoine culturel.