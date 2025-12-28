Tanger célèbre la diversité culturelle africaine

La ville de Tanger a vibré, samedi, au rythme de la diversité culturelle africaine lors d’une célébration organisée en prélude au match Sénégal-RD du Congo, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc 2025).



Initiée par l’Organisation des Jeunes Africains (OJA), en partenariat avec la commune de Tanger, cette manifestation vise à mettre en valeur la dimension africaine de la ville et à accompagner l’élan populaire suscité par la CAN, à travers des activités culturelles et artistiques.



Cette célébration a été l’occasion de mettre en avant l’importance du sport comme vecteur de rapprochement entre les peuples africains et comme levier de consolidation des valeurs de coexistence, de tolérance et de solidarité.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’OJA, Abdeslam Sbatri, a indiqué que cette journée s’inscrit dans le cadre des festivités et célébrations accompagnant la CAN 2025, mettant l’accent sur la promotion de la culture, de la jeunesse et de la diversité africaine.



Le programme comprenait un atelier de lecture et de dessin pour enfants, des danses folkloriques et performances artistiques mettant en lumière les traditions et expressions culturelles africaines , ainsi que la remise de prix aux gagnants d’une compétition sportive organisée par l’OJA, en partenariat avec la commune de Tanger et la wilaya de la région, outre la distinction de projets innovants portés par de jeunes africains.



Il a ajouté que ces initiatives symbolisent l’engagement de l’OJA et de ses partenaires à faire de Tanger un carrefour culturel, festif et solidaire durant cette grande fête du football continental.



Cette célébration a été ponctuée de performances artistiques et folkloriques représentant plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la RD Congo et Madagascar, reflétant la richesse du patrimoine culturel du continent et contribuant à créer une atmosphère de fête autour de l’événement sportif.



La journée s’est achevée par un déplacement collectif vers le Grand stade, où les participants ont rejoint l’effervescence précédant le coup d’envoi du match Sénégal-RD Congo, dans un esprit de communion et d’enthousiasme partagé.