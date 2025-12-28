Ouverture à Fès du 9ème Festival national des arts de la rue

La 9ème édition du Festival national des arts de la rue s'est ouverte, jeudi soir à Fès, avec la participation de groupes représentant différentes régions du Royaume.



La cérémonie d’ouverture de cet événement culturel, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présentation de spectacles variés dans les arts du théâtre, du cirque, du breakdance et de la musique rap.



Le coup d'envoi de la soirée a été donné par une représentation théâtrale intitulée "Le théâtre est né ici", interprétée par les comédiens Hamza El Hinda et Nisrine Lamnaja.



Se sont ensuite succédé sur scène la troupe "Casa Acrobat", venue de Casablanca, qui a enchanté le public par des performances remarquables de cirque intégrant ses dernières créations, l’artiste "Toxic" avec plusieurs prestations de musique rap, ainsi qu’une fanfare de cuivres qui a proposé un spectacle artistique et chorégraphique ayant suscité une vive interaction du public.

Le public a également été séduit par l’artiste graffeur Youssef Zourkan, originaire de Meknès, qui a réalisé une œuvre distinguée de graffiti en utilisant la technique du dessin rapide.



Dans une allocution prononcée en son nom par le directeur régional de la culture de la région de Fès-Meknès, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que l’organisation de ce festival illustre l’attention particulière accordée par le ministère à une action culturelle de proximité, ouverte aux différentes formes d’expression artistique, ainsi que la conviction profonde du rôle de la culture dans la construction de l’être humain et le renforcement des valeurs de citoyenneté, d’ouverture et de dialogue.



M. Bensaid a ajouté que le Festival national des arts de la rue, fruit d’une étroite collaboration entre la direction régionale du département de la Culture et celle du département de la Jeunesse dans la région de Fès-Meknès, confère à ces arts la place qu’ils méritent dans le paysage culturel national, en tant qu’expression authentique du pouls de la société et miroir de ses mutations esthétiques et sociales.



Il a précisé que cet événement constitue également une occasion de faire connaître les différentes formes d’expression des arts de la rue, de mettre en valeur leur richesse et leur diversité, d’encourager la création contemporaine, tout en accordant une importance particulière au soutien des jeunes talents et à leur accès à des espaces de représentation, de rencontre et d’échange artistique, contribuant ainsi à l’animation de la vie culturelle et à l’ancrage des valeurs de créativité et d’appartenance.



De son côté, le directeur régional du département de la Jeunesse dans la région de Fès-Meknès, Ismaïl Hamraoui, a affirmé que l’organisation de ce festival illustre la place avancée qu’occupent les arts de la rue dans le paysage culturel contemporain, en tant qu’expression artistique proche du citoyen, porteuse des préoccupations de la société et capable de transformer l’espace public en un lieu d’interaction positive et de dialogue culturel, tout en consolidant les valeurs esthétiques et citoyennes.



Il a ajouté que la région de Fès-Meknès, riche de son patrimoine civilisationnel et culturel ancestral et de ses talents jeunes et créatifs, constitue un cadre approprié pour accueillir de telles manifestations nationales, qui offrent aux jeunes un espace d’expression libre et responsable et contribuent à la découverte et au perfectionnement des talents artistiques dans les différentes formes des arts de la rue.



La cérémonie d’ouverture du festival a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la direction régionale du département de la Culture et celle du département de la Jeunesse, visant l’organisation et la mise en œuvre de programmes et d’activités conjoints dans les domaines de la jeunesse et de la culture au niveau de la région de Fès-Meknès.



Cette édition connaît la participation de troupes nationales de référence, spécialisées dans divers genres des arts de la rue, notamment les arts du cirque, les arts de la halqa et du conte, les arts de la performance patrimoniale, les spectacles théâtraux, ainsi que des spectacles destinés aux enfants et d’autres relevant des arts urbains contemporains.