La vie de Maradona bientôt en série

La vie du célèbre footballeur argentin Diego Maradona sera prochainement transposée en série TV, dont une partie du casting a été dévoilée dans un communiqué d'Amazon, qui la diffusera sur sa plateforme de vidéo en ligne.

Trois comédiens argentins, Nazareno Casero ("Historia de un clan"), Juan Palomino ("Magnifica 70") et Nicolas Goldschmidt ("Supermax"), incarneront chacun le footballeur de légende "à des moments-clés" de son existence, "de sa jeunesse en Argentine jusqu'à l'apogée de sa carrière légendaire", précise le communiqué.

Les actrices argentines Julieta Cardinali ("Valentin") et Laura Esquivel ("Patito Feo") interprèteront Claudia Villafane, que Maradona a épousée en 1989.

Coproduite par la société mexicaine BTF Media, Dhana Media et Raze, la série se déclinera en plusieurs épisodes d'une heure, dont la production n'a pas encore commencé, selon un porte-parole d'Amazon.