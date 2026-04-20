Coupe de la CAF : L’Olympic Safi quitte la compétition après son match nul face à l’USM Alger

L’Olympic Safi a quitté la Coupe de la Confédération africaine de football après son match nul (1-1) face à l’USM Alger, dimanche soir au stade El Massira de Safi, en demi-finale retour.



Dès l’entame de la rencontre, les Safiots ont dominé la possession du ballon, affichant leur volonté de prendre l’avantage face à une formation algéroise bien organisée, dangereuse en transition et déterminée à ouvrir le score.



L’Olympic Safi a maintenu une pression offensive constante sur la défense de l’USM Alger, notamment par le biais d’Imad Khannous (29e), dont la frappe a été déviée en corner par le gardien Oussama Benbot. Imad Serbout s’est ensuite illustré en tentant sa chance (32e), sans parvenir à faire trembler les filets.

Côté algérois, Dramane Kamagaté a failli surprendre l’OCS (41e), mais sa tentative a été repoussée par une belle parade du gardien Youssef El Motie.



Contre le cours du jeu, pourtant largement dominé par l’OCS, l’USM Alger a ouvert le score grâce à Ahmed Khaldi, qui a transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période (45+4e).

Au retour des vestiaires, les Safiots ont poursuivi leurs efforts pour revenir au score, accentuant la pression sur la défense adverse, mais sans réussite dans le dernier geste.



Il a fallu attendre la 75e minute pour voir Moussa Koné remettre les deux équipes à égalité, relançant ainsi les espoirs de qualification des locaux.

Ce résultat n’a toutefois pas suffi à l’Olympic Safi pour se hisser en finale, après le match nul vierge concédé à l’aller.

Dans l’autre demi-finale, disputée vendredi, le Zamalek SC s’est qualifié pour la finale aux dépens du CR Belouizdad, à la faveur de sa victoire (1-0) à l’aller, après un match nul (0-0) au retour.