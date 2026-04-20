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Bayern Munich remporte le championnat d'Allemagne, le 35e sacre de son histoire

Lundi 20 Avril 2026

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Le FC Bayern Munich a remporté, dimanche, le 35e titre de champion d'Allemagne de son histoire, après avoir battu le VfB Stuttgart 4 buts à 2 lors de la 30e journée de la Bundesliga.
Avec 79 points, le club bavarois s'est ainsi assuré le 13e sacre du championnat allemand sur les 14 dernières saisons, à quatre journées de la fin de la compétition.

Lors de la saison en cours, le Bayern Munich n’a perdu qu’une seule fois, en janvier dernier à domicile face à Augsburg (2-1), inscrivant au total 109 buts en 30 matches de championnat, soit un nouveau record, dépassant celui de la saison 1971-1972 (101 buts).

Bayern Munich est encore engagé sur deux autres fronts, avec une demi-finale de Coupe d'Allemagne à disputer mercredi sur la pelouse du Bayer Leverkusen et une double confrontation en demi-finales de Ligue des champions européennes contre le Paris SG.

Libé

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Tags : Bayern Munich, championnat d'Allemagne

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