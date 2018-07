La sélection féminine marocaine décroche le bronze

La sélection féminine marocaine de taekwondo a remporté la médaille de bronze dans le cadre du Championnat du monde de taekwondo par équipes, qui s'est clôturé le week-end dernier dans la ville de Wuxi, en Chine. L'équipe marocaine a décroché la troisième place en s'imposant face à la sélection ivoirienne (8-77), et devant la sélection sud-coréenne (51-50), avant de céder le pas en demi-finale devant la sélection chinoise, qui s'est emparée de la médaille d'or. La sélection marocaine était composée de Ouiam Dislam, Oumaima Elbouchti, Nada Laaraj et Ouafaa Elaatri.

Chez les hommes, la sélection nationale a été éliminée dès le premier tour après avoir remporté le premier match contre la Côte d'Ivoire (110-78), et s'être inclinée lors du deuxième match devant la sélection sud-coréenne (48-94).