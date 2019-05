La presse espagnole consternée par le "ridicule" du FC Barcelone

"Ridicule", "Fiasco monumental"... La presse espagnole n'a pas trouvé de mots assez durs mercredi pour qualifier l'élimination renversante du FC Barcelone mardi soir en demi-finale de Ligue des champions à Liverpool (3-0, 0-4), au terme d'un match qualifié de "honte".

Fait rare, le quotidien catalan Sport n'a orné sa Une d'aucune photo, préférant un titre en grands caractères sur fond noir de deuil: "Le plus grand ridicule de l'histoire".

"Le Barça écrit sa page la plus sombre en étant éliminé de la Ligue des champions de manière impardonnable à Anfield", assène Sport, pointant la responsabilité de l'entraîneur Ernesto Valverde.

Pour Mundo Deportivo, l'autre grand journal sportif barcelonais, le naufrage de l'équipe de Valverde est tout simplement une "honte".

"Un Barça sans âme subit une débâcle à Anfield", écrit le quotidien en première page. "Le but du 4-0, une action ridicule sur un corner, est l'épitaphe d'une équipe qui a reproduit l'élimination de Rome" un an plus tôt en quarts de finale (4-1, 0-3), ajoute Mundo Deportivo.

A Madrid, les journaux pro-Real semblent davantage surpris que goguenards, symbole d'une déroute que personne ne voyait venir.

"Coup de tonnerre à Anfield", a titré le quotidien As, avec cette mention: "Nouvelle hécatombe du Barça en Ligue des champions et adieu au triplé", cet enchaînement Liga-Coupe-C1 que Barcelone espérait reproduire, comme en 2009 et 2015.

Quant au journal sportif Marca, le plus lu d'Espagne, il dresse en Une la liste des circonstances qui étaient favorables à Barcelone.

"Avec une victoire 3-0 à l'aller... Avec les stars de Liverpool blessées... Avec la Liga déjà en poche... Avec le précédent de Rome... Avec la finale au Wanda Metropolitano (de Madrid, NDLR). Avec le Real déjà éliminé... Avec le meilleur joueur du monde", détaille Marca, allusion à Lionel Messi, représenté en tout petit sur la photo devant un mur de supporters des Reds et l'implacable tableau d'affichage: 4-0 pour Liverpool. "Un échec historique", conclut le quotidien madrilène.

Même la presse généraliste s'est émue de cette défaite: "Fiasco monumental de Barcelone à Liverpool", a titré en Une le quotidien El Pais avec une photo de Messi stupéfait.

Et El Mundo a résumé dans un encart l'état d'esprit général: "Le Barça a signé à Liverpool l'une des prestations les plus ridicules de son histoire".