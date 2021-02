La présidente de l’ONG US “Teach the Children International” s ’insurge contre le soutien du sénateur James Inhofe aux séparatistes

L’ ONG américaine «Teach the Children International» (TCI) a interpellé le sénateur américain James Inhofe sur son soutien au Polisario, alors même que ses dirigeants continuent de prendre des décisions qui perpétuent le calvaire enduré par les populations séquestrées dans les camps de Tindouf depuis plus de 45 ans. Dans une lettre adressée au sénateur républicain, la présidente de l’ONG, Nancy Hoff, a mis en avant les différentes raisons qui l'ont encouragée à exprimer son plein soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume, appelant le représentant de l’Etat de l’Oklahoma à faire de même. Elle a évoqué l’expérience qu’elle a vécue et qui lui a permis de se rendre compte de la « mauvaise réputation des dirigeants du Polisario et de leurs mauvais comportements envers les populations vivant dans les camps de Tindouf». «Il n’y a aucune raison de croire que les dirigeants du Polisario aient la moindre volonté de servir les intérêts de la population sahraouie», insiste l’associative américaine, qui avait facilité pendant sept ans l’envoi d’aides et de matériel médical aux camps de Tindouf avant de se rendre compte que ces derniers n’atteignaient jamais les camps, encore moins les populations ciblées. Elle a évoqué également le détournement avéré des aides humanitaires destinées aux populations vivant dans les camps de Tindouf, en territoire algérien. Des faits démontrés dans un rapport de l’Office européen antifraude (OLAF). Ce rapport, datant de 2015, confirme le détournement, avec la complicité de hauts gradés algériens, de larges quantités d’aide humanitaire destinée aux populations des camps de Tindouf, depuis le port d’Oran (en Algérie). L’aide était par la suite écoulée dans le marché noir. «Le Polisario ne pourvoit qu’aux besoins de l’élite des camps, alors que le citoyen moyen souffre», a-t-elle assuré. La militante est revenue aussi sur l’exploitation par les dirigeants du Polisario de la jeunesse sahraouie à leurs propres fins, le développement tous azimuts des provinces du Sud du Royaume et les conditions de vie dignes des habitants du Sahara marocain. «J’ai constaté que les gens dans les camps sont restés dans le besoin pendant que le Polisario prospérait», a souligné la présidente de l’ONG US, rappelant que la non-réception des aides livrées par son organisation, par le Programme alimentaire mondial ou l’Union européenne, et la persistance de la souffrance et de la précarité des populations des camps de Tindouf, l’ont poussée à cesser l’envoi de toute aide pouvant être gérée ou supervisée par le Polisario. «Ces aides destinées à ces populations ne leur sont jamais parvenues», a-t-elle déploré, notant que ce genre de pratiques se poursuit toujours dans les camps. Dressant une analogie entre les dirigeants communistes en Europe de l’Est et dans l’exUnion soviétique et ceux du Polisario, Nancy Hoff a affirmé que son problème n’est pas avec les Sahraouis, mais avec les dirigeants du Polisario, qui amassent des fortunes alors que les populations sahraouies parquées dans les camps de Tindouf vivent dans des conditions précaires. Nancy Hoff a pointé également du doigt le rôle des dirigeants du Polisario, soutenus par des pays comme l’Algérie, Cuba et le Venezuela, dans l’exploitation de la jeunesse sahraouie à leurs propres fins, comme lors des récents événements d'El Guerguarat. «Le Polisario a violé le cessezle-feu et instrumentalisé des jeunes Sahraouis pour occuper cette zone tampon, établie par l’ONU pour faire prévaloir la paix dans la région», a-t-elle indiqué, ajoutant que cette instrumentalisation témoigne du «comportement abusif du Polisario envers des personnes» qu’il prétend protéger. S’attardant sur le développement qu’ont connu les provinces du Sud, la militante a rappelé que le Maroc a énormément investi dans la région et que, contrairement aux populations des camps de Tindouf, les habitants du Sahara marocain jouissent d’une liberté absolue. «C’est pourquoi je soutiens pleinement le plan d’autonomie présenté par le Maroc et je vous encourage à faire de même», a affirmé Nancy Hoff, rappelant l’amitié de longue date qu’entretiennent, depuis 1777, les Etats-Unis et le Maroc, premier pays à reconnaître l’indépendance des USA. Et de conclure : «En tant que nation, nous ne devrons jamais oublier nos amis (...) Notre gouvernement, qui vient de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a toujours soutenu le plan marocain d’autonomie, et ce depuis l’administration de l’ex-président Bill Clinton».