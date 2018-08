La police débarque chez Rihanna en voiture et en hélicoptère !

Harcèlement, cambriolages, piratage de données privées : les stars sont exposées à de graves dangers. Rihanna en a fait la triste expérience à plusieurs reprises. Elle bénéficie tout de même de la protection de la police, à nouveau amenée à intervenir en nombre à son domicile...

L'info est signée TMZ : le site américain révèle que des agents du LAPD, au sol et en hélicoptère, ont débarqué au domicile de Rihanna dans le quartier de Hollywood Hills. L'intervention a eu lieu lundi soir (13 août 2018) et a été lancée suite au déclenchement d'une alarme. Il ne s'agissait en fait que d'un accident. La propriétaire, récemment surprise en vacances au Mexique avec son petit ami supposé, était absente des lieux.

Si la police de Los Angeles a fait cette démonstration de force, c'est essentiellement à cause du passif de la résidence de Rihanna. Un homme y a été arrêté en mai après s'y être introduit et y avoir passé une nuit. Eduardo Leon, 26 ans, a été inculpé pour harcèlement et cambriolage. En mai 2017, un autre stalker de Rihanna a été arrêté à New York puis libéré.

Côté actu, Rihanna travaillerait actuellement sur un nouvel album aux sonorités dancehall. La superstar de 30 ans et fondatrice de la marque de lingerie Savage x Fenty figure également en couverture du numéro de septembre 2018 du magazine British Vogue.