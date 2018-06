La photo qui a fait le buzz lors du G7

Une photo insolite du sommet des G7 fait le buzz sur les réseaux sociaux. La posture de va en guerre commerciale du deal maker américain y est illustrée.

Samedi dernier, le cabinet de la chancelière allemande a diffusé une photo sur Instagram commenté comme suit : « Deuxième jour du sommet des G7 : un meeting spontané entre deux réunions de travail ». Cette photo a été prise par le photographe officiel du gouvernement allemand Jesco Denze.

Le sommet des G7 qui a assemblé les leaders de l’Allemagne, du Japon, du Canada, des Etats Unis, de la France et du Royaume Uni, a été organisé à Charlevoix, au Canada le weekend dernier. Il a été axé spécifiquement sur le commerce.

Ladite photo reflète clairement les divisions qui ont régné à Charlevoix et avait une ressemblance troublante avec les peintures classiques. Elle montre la chancelière allemande debout au-dessus de Trump qui, lui, avait une posture qui rappelle celle qu’il prenait dans son fameux programme de télé réalité’’ The Apprentice’’.

Son fameux show de téléréalité a été présenté de 2003 à 2015, Trump était l’entrepreneur au centre de l’émission. Des missions éliminatoires sont données aux candidats par de grandes entreprises qui font travailler les candidats sur la création ou le lancement de produits réels, la phrase préférée de Trump au moment d’éliminer les candidats, fut « you are fired ! », « vous êtes viré ! ».

Le gagnant signait un contrat dans une entreprise de son groupe. Le générique, le jet privé, les jeunes ambitieux, le suspens, la culture de la réussite et du fric qui se dégageaient de cette émission avait quelque chose de fascinant et contribua en grande partie à son succès.

Ainsi la photo insolite a fait le tour des réseaux sociaux avec des interprétations diverses de la part des internautes. D’ailleurs certains usagers de Twitter l’on comparé aux œuvres classiques allant du style baroque au ridicule. Le baroque, qui est un style d’art de la renaissance, se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l’exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste, ce même contraste dont parlait Philippe Beaussant : l’époque baroque a tenté de dire « un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles ». Et bizarrement, on trouve tous ces ingrédients présents dans cette photo.

D’autres s’amusaient à imaginer le monologue de la chancelière allemande. D’aucuns l’on associé à un autre épisode du fameux show ‘’The Apprentice’’ où Trump était sur le point de dire sa fameuse expression’’you are fired’’,’’vous êtes viré’’ à Angela Merkel.

Après un sommet calamiteux des G7, Trump s’est envolé pour Singapour pour son sommet historique avec Kim Jong Un.