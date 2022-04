La petite mosquée de l’Arctique : Genèse d’ un projet insolite

Qui aurait cru qu’une mosquée verrait le jour au-dessus du cercle polaire ? Après plus de 18 mois d’efforts, la mosquée la plus septentrionale du monde est enfin devenue réalité mercredi 22 septembre 2012.



Après un parcours périlleux de plus de 4.500 km par voie terrestre et maritime, l’édifice religieux de 145 m² est arrivé à bon port à Inuvik, ville de 3.500 habitants, principalement Inuits, située dans les territoires du Nord-Ouest canadien. Jusque-là, les quelque 80 fidèles musulmans de cette ville de l’Arctique ne disposaient que d’une vieille cabane de 7 mètres sur 3 pour accomplir leurs prières collectives.



La construction de la mosquée a donc fait la plus grande joie de la petite communauté musulmane, qui n’avait pas les moyens de construire un lieu de culte décent. A l’origine de ce projet, la Fondation Zubaidah Tallab, une association de bienfaisance islamique à but non lucratif basée dans la région canadienne du Manitoba.



Créée en mai 2007, la Fondation a déjà à son actif la construction à distance d’une mosquée pour Thompson, petite ville de 14.000 habitants dans le nord du Manitoba. Après avoir eu vent des difficultés de la communauté musulmane d’Inuvik en 2009, les responsables de Zubaidah Tallab n’ont pas hésité à soutenir leur projet en organisant rapidement des collectes de fonds.



Contacté par Saphirnews, Hussain Guisti, directeur général de la Fondation, nous en a dit plus sur cet incroyable projet. « Ils (les musulmans d’Inuvik) avaient acheté deux lots de terrain de la ville pour 97.000 $ (canadiens, ndlr) et ont approché de nombreuses associations caritatives musulmanes au Canada et à l’étranger, mais aucune n’est parvenue à les aider.



Un des membres de la Fondation a alors transmis l’information à la direction et nous avons décidé à l’unanimité en moins de 45 minutes de construire une mosquée pour eux », a expliqué cet ancien médecin saoudien reconverti au journalisme.



Comme la mosquée de Thompson, celle d’Inuvik a été construite à Winnipeg. « Nous voulions au départ construire la mosquée à Inuvik même.



Cependant, après avoir lancé des appels d’offres pour le projet à 11 entreprises, le prix moyen de la mosquée s’élevait à 550.000 $. Nous avons alors réfléchi à d’autres options. (… ) Nous avons finalement décidé de la construire à Winnipeg, de l’envoyer par camion jusqu’à Hay River, puis par bateau vers Inuvik. Nous avons économisé environ 200.000 $ de cette façon », a souligné M. Guisti.