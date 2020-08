La nouvelle génération de CNIE, une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen

La nouvelle génération de cartes nationales d'identité électronique (CNIE), entrée en vigueur jeudi, offre une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen, a souligné la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le lancement de cette nouvelle génération de CNIE par la DGSN vient accompagner la digitalisation de l'administration et faciliter l'accès des citoyens aux différents services, a fait savoir la Direction dans un spot où elle présente les différents services et nouveautés techniques proposés par cette Carte.



Elle est dotée d'éléments de sécurité qui empêchent sa falsification, a précisé la DGSN dans son spot, qui a été réalisé en langues arabe, amazighe et française, accompagné du langage des signes, ajoutant que cette Carte a l'avantage de permettre aux citoyens de prouver leur identité d'une manière rapide et sécurisée auprès des organismes publics et privés ou lors de l'accès au services offerts par ces organismes via internet pour que personne ne puisse accomplir une transaction en leur nom même s'il est en possession de leur Carte d'identité. Avec cette nouvelle carte, les erreurs de saisie dans les données personnelles pourront être évitées, a indiqué la même source, notant que la nouvelle génération de CNIE est dotée d'un code PIN propre à chaque citoyen, remis avec la carte. La nouvelle carte peut être accordée au mineur quelque soit son âge, sur demande de son représentant légal, sachant qu'elle devient obligatoire à partir de 16 ans, a souligné la DGSN dans ce spot également prévu en format audio pour les stations radio. Les pièces à fournir pour l'établissement de la CNIE n'ont connu aucun changement, a indiqué la DGSN, relevant qu'en vue d'accélérer la procédure d'obtention de la nouvelle carte, elle a mis à disposition des citoyens le portail électronique www.cnie.ma, à travers lequel ils peuvent remplir un formulaire de pré-demande, prendre rendez-vous et suivre les étapes de réalisation de leur carte. Conformément à l'article 16 de la loi 04.20, les CNIE, émises avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, restent valables jusqu'au terme de leurs dates de validité ou lors du changement dans les données qu'elles comportent, a tenu à préciser la DGSN, soulignant que les citoyens désireux de se doter cette Carte nouvelle génération peuvent faire une demande de renouvellement de leurs cartes même si elles sont toujours en cours de validité.