La modernisation de l’administration en marche

Le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique a annoncé le lancement d'un appel à candidature des projets de réforme pour bénéficier de l’appui du Fonds de modernisation de l'administration publique (FOMAP), au titre de l’année 2018.

Ce Fonds, qui vise la stimulation à l'adhésion pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires de réformes de l’administration et à l’appui de l’innovation dans les services publics, appuiera au titre de l'année 2018 les projets ayant pour objectifs le développement de la performance des ressources humaines dans les administrations publiques, l'appui du genre dans la Fonction publique et au développement de l’administration écologique.

Le Fonds soutiendra également les projets visant l'amélioration de la qualité d’accueil, le développement des services électroniques, le renforcement de l’échange électronique des données, l’amélioration de l’intégrité et de l’éthique, ainsi que l'appui de la communication institutionnelle et l’accès aux informations publiques, souligne le ministère dans un communiqué.

Ces programmes d'appui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l’administration 2017-2021, selon une vision de transformation de l’administration s'articulant autour de l’amélioration de la qualité des services publics et le renforcement de l’efficacité de l'administration au service du citoyen et du développement, conclut-on de même source.