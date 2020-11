La ministre des A.E de SaoTomé-et-Principe se félicite des relations de son pays avec le Royaume

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Edite Ten Jua, en visite dimanche à Laâyoune, s'est félicitée de l’excellence des relations multidimensionnelles et fraternelles liant son pays au Maroc. "Notre coopération avec le Royaume du Maroc touche déjà plusieurs domaines, dont l’agriculture, la pêche maritime, les énergies renouvelables et le tourisme", a déclaré à la presse la chef de la diplomatie santoméenne, qui s’est entretenue au consulat général de son pays dans la capitale du Sahara marocain avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate. Elle a également émis le vœu de voir ces relations se développer davantage dans l’avenir pour couvrir d’autres secteurs économiques prometteurs, ajoutant que le Maroc demeure "un pays frère" avec lequel la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe partage la même vision "pacifique" en matière de gestion des relations internationales. La ministre santoméenne a, en outre, affiché la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers secteurs. "Nous sommes venus à Laâyoune exprimer notre intérêt à promouvoir nos relations avec cette région", a-t-elle souligné