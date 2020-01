La marche est-elle réellement efficace pour perdre du gras ?

Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, on pense bien plus souvent à courir et à faire des sports réputés pour brûler des calories en masse. Mais on ne pense pas assez souvent à la marche à pied. Il s'agit pourtant de notre moyen de déplacement le plus basique et le plus naturel. Alors pourquoi ne pas l'exploiter à fond ?

Vous voulez perdre du gras ? C'est simple, il faut vous bouger. Marchez plus que vous ne le faites de manière générale. Si vous êtes debout toute la journée, il faut faire plus que cela. Si vous êtes assis au bureau, marchez un peu le soir après le travail. La marche, c'est comme la course à pied : si vous ne commencez pas un jour, cela ne fonctionnera pas.

Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, il existe quelques petites astuces. Descendez un arrêt de bus ou de tram plus tôt que d'habitude, privilégiez les escaliers aux ascenseurs. Si vous allez à la salle, ne prenez pas votre voiture, mais marchez (à condition que votre salle ne soit pas à mille lieues de chez vous). Faites de la marche une habitude régulière et votre quotidien changera.

Pour ceux qui pencheraient plus pour la marche à pied que pour la course à pied, il est possible d'en faire un workout. Comme pour le running, le travail d'intervalles entre marche rapide et marche modérée est l'un des plus efficaces pour faire fondre la graisse. Si vous avez le choix du terrain, essayez de passer par des chemins plus compliqués avec des pentes et des côtes.

Si vous souhaitez faire une performance, c'est possible. La plupart des courses n'interdisent pas les marcheurs, mais vérifiez tout de même le temps limite pour arriver afin de ne pas être disqualifié. Et si un coureur vous taquine, rappelez-lui que vous dépensez autant de calories en marchant à 9km/h qu'en courant à cette même vitesse.

La marche à pied peut-être un allié très efficace pour perdre de la graisse d'autant plus qu'elle est facile à pratiquer et gratuite. L'important est avant tout de rester actif, peut importe votre activité, afin de garder une bonne santé.