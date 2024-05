La majorité des Ecossais sans religion

La majorité de la population écossaise ne revendique aucune appartenance religieuse, du jamais vu pour une nation constitutive du Royaume-Uni, selon des chiffres diffusés mardi par le service du recensement.



D'après les résultats de cette étude réalisée en 2022, 51,1% de la population se considère "non-religieuse" contre 36,7% en 2018 et 27,5% en 2001.

Le nombre des personnes qui s'identifient à l'Eglise d'Ecosse, protestante, a reculé de plus d'un million depuis 2001 dans ce territoire de plus de cinq millions d'habitants. Elles constituent 20,4% de la population.



La part représentée par les chrétiens catholiques a diminué de 15,9% à 13,3%, contrairement à celle de la population de confession musulmane, qui est passée de 1,45% à 2,2% en 10 ans.



La même tendance se mesure dans le reste du Royaume-Uni.

En Angleterre et au Pays de Galles, la réponse "aucune religion" arrivait en deuxième position au dernier recensement en 2021 à 37,2% contre 25,2% en 2011.



Pour la première fois, moins de la moitié (46,2%) de la population d'Angleterre et du Pays de Galles se considérait "chrétienne" en 2021.

En Irlande du Nord, la proportion des personnes ne revendiquant aucune appartenance religieuse est passée de 10,1% à 17,4% sur la même décennie.



Le dernier recensement y montrait que les catholiques étaient désormais plus nombreux que les protestants, un retournement historique pour cette province créée il y a un siècle en tant qu'enclave protestante dans une île d'Irlande catholique et marquée par des conflits interreligieux.