La magie du Jazz opère à Essaouira

L’espace socioculturel "Dar Souiri" s’est métamorphosé, samedi soir, en un véritable sanctuaire du jazz, accueillant un public cosmopolite venu célébrer la 8ème édition du festival "Jazz sous l'Arganier".



Au cours de cette deuxième soirée, rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, ainsi que d'autres éminentes personnalités, marocaines et étrangères, les mélomanes ont été gratifiés de deux concerts éclectiques, interprétés avec brio par des talents d'exception issus du Maroc et d'ailleurs.



Ainsi, la soirée a débuté avec le spectacle "Jazz'In", mettant en vedette le Marocain Abdel Wahab au piano, l'Espagnol Luis Salto à la contrebasse et le Burkinabé "Robin des Bois" à la batterie, qui ont brillamment fusionné des rythmes afro-jazzy, des mélodies andalouses et des harmonies modernes, créant ainsi une expérience musicale unique et immersive.



Avec une maîtrise inégalée de leurs instruments, les musiciens ont su créer une alchimie parfaite entre les sonorités traditionnelles africaines et les nuances modernes du jazz, emportant l'assistance dans un univers musical vibrant et intemporel.



Ce premier tableau musical envoûtant a donné le ton pour la suite de la soirée, marquée par la performance du trio Saiko, composé de Nguyen Lee (guitare), Mieko Miazaki (koto) et Prahbhu Edouard (tabla), qui a offert aux mélomanes une fusion raffinée de jazz contemporain et de traditions asiatiques, dont les sonorités ont résonné avec intensité et élégance dans une salle comble.



Emerveillés par la qualité des performances, les spectateurs n'ont pas manqué de saluer chaque interprétation par de ferventes ovations, exprimant avec éclat leur admiration pour le talent, la créativité et l’audace des musiciens qui ont illuminé ce rendez-vous musical emblématique.



Et pour clôturer cette soirée mémorable, la scène a accueilli des artistes et amateurs locaux et étrangers dans le cadre des "Midnight Jam Sessions", offrant un moment d'improvisation spontané où les talents se sont mêlés pour enchanter le public d'un instant musical unique, à l'image de la singularité de la Cité des Alizés.



Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, la 8ème édition du "Jazz sous l’arganier" vient conforter la position de la Cité des Alizés en tant que carrefour culturel et laboratoire vivant d’innovation artistique, où le patrimoine se réinvente pour mieux dialoguer avec l’avenir.



Au menu de cette manifestation musicale internationale figurent des concerts envoûtants, des ateliers, des expositions et des "Jam Sessions" nocturnes, pour le grand bonheur des épris du jazz et des musiques du monde.