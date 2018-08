La liste de Renard Sans Benatia et avec Bencharki

Le sélectionneur national a communiqué, hier, la liste des joueurs retenus pour le match Maroc-Malawi comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) dont les phases finales auront lieu l’été prochain au Cameroun.

A noter que ce match est prévu le 8 septembre prochain à partir de 21 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.



Liste des joueurs retenus



Munir Elkajoui (Malaga – Esp), Yassine Bounou (Girona – Esp), Ahmed Reda Tagnaouti (WAC), Nabil Dirar (Fenerbahce – Tur), Merouane Da Costa (Bachkahir Istambul – Tur), Ghanam Sais (Wolverhampton – Ang), Hamza Mendil (Schalke 04 – All), Soufiane Amrabet (Bruges – Bel), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund – All), Nayef Aguerd (Dijon – Fr), Walid Elhajam (Amiens – Fr), Karim El Ahmadi (Al Ittihad – A.S), Youssef Aït Benasser (Monaco – Fr), M’barek Bousoufa (Sans club), Younes Belhanda (Galatasaray – Tur), Fayçal Fajr (Caen – Fr), Amine Harit (Schalke 04 – All), Noureddine Amrabet (Annasr – A.S), Hakim Ziyach (Ajax Amsterdam – PB), Ayoub El Kaabi (Heo China – Chi), Khalid Boutayeb (Maltayasport – Tur), Nacer Mezraoui (Ajax Amsterdam – PB), Youssef Ensiri (Leganes – Esp), Yassine Bamou (Caen – Fr), Achraf Bencharki (Lens – Fr).