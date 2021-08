La liste de Halilhodzic: Excepté Ziyech, tout le monde y est

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs qui opposeront les Lions de l'Atlas au Soudan et à la Guinée, pour le compte de la 1ère et de la 2ème journées du groupe I des qualifications africaines au Mondial-2022 au Qatar.



La sélection nationale recevra son homologue soudanaise le 2 septembre au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, avant de se déplacer au stade Lansana Conté à Conakry pour affronter la sélection guinéenne le 6 septembre, a précisé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site.

Ci-après la liste des joueurs retenus :



Gardiens : Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Hatayspor) et Anas Zniti (Raja de Casablanca).

Défenseurs : Soufiane Chakla (Villarreal), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade Rennais).

Arrières latéraux : Achraf Hakimi (PSG), Soufiane Alakouch (FC Metz), Soufiane El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford).

Milieux de terrain : Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Adil Taarabt (Benfica), Slim Amallah (Standard de Liège), Ilias Chair (Queens Park Rangers) Imran Louza (Watford) et Youssef Maleh (ACF Fiorentina).

Attaquants : Soufiane Boufal (Angers SCO), Achraf Bencharki (Zamalek), Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC).