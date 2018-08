La jeunesse du Real domine la Vieille dame

Porté par ses jeunes talents, le Real Madrid a dominé 3 à 1 la Juventus Turin, privée de Cristiano Ronaldo, samedi à Landover dans le Maryland lors d'une rencontre de l'International Champions Cup, un tournoi amical de pré-saison.

Les septuples champions d'Italie en titre évoluaient sans Ronaldo, l'attaquant vedette de 33 ans. Transféré début juillet du Real Madrid pour 100 millions d'euros, il est toujours en vacances depuis l'élimination du Portugal au Mondial en Russie.

L'absence de la star portugaise n'a pas empêché la Juve d'ouvrir le score avec l'aide du défenseur madrilène Dani Carvajal, auteur d'un but contre son camp (12) après avoir coupé la trajectoire d'un centre de João Cancelo dans les filets de Keylor Navas.

Le Real, vainqueur des trois dernières Ligues des champions, a vite repris le contrôle de la partie et est parvenu à égaliser quelques minutes avant la pause grâce à un boulet de canon décoché par Gareth Bale à l'entrée de la surface de réparation italienne (39).

Devant un public acquis à sa cause, l'équipe de Julen Lopetegui, qui avait aligné sa jeune garde, a confirmé sa domination au retour des vestiaires au terme d'un beau mouvement collectif initié par le prodige brésilien de 18 ans Vinicius Junior et conclu victorieusement par le milieu offensif Marco Asensio (47).

Asensio a réussi le doublé neuf minutes plus tard en se jouant de la défense turinoise avant de tromper la vigilance de Wojciech Szczesny.

Le Real a encore un match à disputer, mardi face à l'AS Rome dans le New Jersey, dans ce tournoi amical qui se déroule entre l'Europe, les Etats-Unis et Singapour.