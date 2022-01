La fiabilité des tests en question

L’ histoire du Covid-19 au Maroc retiendra que la première personne à avoir succombé au variant Omicron, c’était une femme de 67 ans, décédée plusieurs jours après avoir été admise dans un service de réanimation du Royaume. Mais dans les pages du livre de cette histoire, on retiendra aussi que l’évaluation de la propagation d’Omicron dans le pays a été pour le moins confuse et imprécise.

Face à la fulgurante avancée du virus (plus de 4000 nouveaux cas positifs au Covid-19 enregistrés entre lundi et mardi au Maroc) la stratégie «tester-tracerisoler» est à privilégier. Elle a fait ses preuves par le passé et semble efficace pour freiner la propagation des mutants plus contagieux, en particulier le sud-africain. Mais les tests, qui ont longtemps été à l’épreuve des variants, montrent aujourd’hui quelques signes d'essoufflement. Renforçant l’hypothèse selon laquelle plusieurs personnes atteintes du variant Omicron, passent sans doute sous les radars des autorités sanitaires.

“J’ai effectué un test PCR après avoir ressenti quelques symptômes. Mais il s’est avéré négatif. Par conséquent, je me suis rendu au travail”, se remémore G.B. Puis de poursuivre : “Mais mes collègues ont remarqué la persistance de mes symptômes et m’ont encouragé à aller voir un médecin. Ce dernier a été catégorique et m’a confirmé, après une radio pulmonaire, mon infection au variant Omicron, contrairement au résultat du test PCR”. Et G.B n’est pas un cas isolé. “Après avoir réalisé un test rapide à la pharmacie puis un test antigénique, qui se sont tous deux révélés négatifs, mon état de santé s’est détérioré. Ce qui m’a poussé à consulter un médecin qui a confirmé mon infection au variant Omicron”, nous a confié une seconde personne, étonnée par l’aveu du médecin. "Toutes les personnes auxquelles j’ai diagnostiqué une infection au Covid-19 sont atteintes du variant Omicron”, lui aurait-il indiqué.

Ces témoignages corroborent à la fois l'avancée de la vague d’Omicron dans les métropoles du Royaume, mais aussi de la fiabilité très relative des tests utilisés actuellement, dont les faux négatifs se multiplient depuis l’apparition du nouveau variant. Des faux négatifs qui, par ricochet, jouent le jeu du virus. Un faux négatif est généralement un positif contagieux.

Preuve que les tests PCR perdent de leur efficacité, sur le Vieux Continent, le Centre commun de recherche (JRC) a jeté son dévolu sur une nouvelle méthode de détection du variant Omicron. La méthode ne nécessite pas de séquençage coûteux et chronophage. Le service scientifique interne de la Commission européenne qui réalise des recherches et fournit des conseils scientifiques indépendants, préconise donc un nouveau test PCR pour mieux détecter le variant Omicron.

Mariya Gabriel, commissaire chargée de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse, responsable du Centre commun de recherche, s’est réjouie de la découverte de cette nouvelle méthode qui permet “une détection plus rapide et abordable du variant Omicron et améliorera le suivi de sa propagation dans l’UE et dans le monde entier”. Un nouveau test dont la particularité réside en un réactif modifié, mis au point par le JRC. Il peut être commandé par les fournisseurs habituels de tests PCR et utilisé facilement.

Mais à l’évidence, le comité scientifique et les autorités sanitaires marocaines ne semblent pas pressés d’importer des connaissances et des outils scientifiques plus efficaces et les plus récents. Surtout qu’avec la propagation rapide de variants plus contagieux tels qu’Omicron, il est d’autant plus important d’effectuer des diagnostics précis.