La déforestation en Amazonie divisée par trois en juillet

La déforestation en Amazonie brésilienne a été près de trois fois moins élevée le mois dernier qu'en juillet 2022,selon les données officielles rendues publiques jeudi par le gouvernement Lula.



Cette baisse est d'autant plus significative que le mois de juillet, au coeur de la saison sèche, est habituellement un des pires de l'année en termes de destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète.



Les données satellitaires du système Deter de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) font état de 500 km2 déboisés en Amazonie, au plus bas depuis 2017. Soit une chute de 66% par rapport aux 1.487 km2 de juillet 2022, dernière année de présidence de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro.



Son successeur de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui avait déjà gouverné le pays de 2003 à 2010, a débuté en janvier son troisième mandat en promettant de faire de la préservation de l'Amazonie une priorité et de tout mettre en oeuvre pour éradiquer la déforestation illégale d'ici 2030.



"Nous sommes entrés dans un cercle vertueux, ceux qui commettent des crimes environnementaux ne sont plus certains d'être impunis, dont ils s'y reprennent à deux fois avant de passer à l'acte", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse la ministre de l'Environnement Marina Silva.



Si l'on prend en compte les sept premiers mois du gouvernement Lula, la déforestation a reculé de 42,5% par rapport à la même période de l'an dernier, sous la présidence Bolsonaro. Et sur la période de référence d'août à juillet, privilégiée parles spécialistes pour une analyse sur un an débutant au moment charnière de la saison sèche, la baisse est de 7% par rapport aux 12 mois précédents.



Ces données ont été rendues publiques une semaine avant un sommet regroupant à Belem, dans le nord du Brésil, des représentants des huit pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA).



"La baisse de la déforestation en Amazonie en juillet est un signe important de reprise de contrôle de la situation", a estimé dans un communiqué Mariana Napolitano, du bureau brésilien du Fonds mondial pour la nature (WWF).



Les chiffres sont en revanche bien plus préoccupants pour ce qui est du Cerrado, la savane tropicale très riche en biodiversité située au sud de l'Amazonie. Avec 612 km2 déboisés le mois dernier, la hausse est de 26% par rapport à juillet 2022.



Certains spécialistes craignent que la concentration des efforts sur l'Amazonie n'ait pour effet de transférer les crimes environnementaux sur le Cerrado, où la déforestation sur les 12 derniers mois a atteint 6.359 km2, au plus haut depuis 2017.