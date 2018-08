La culture skate, la nouvelle tendance dans la capitale !

La planche à roulette est le nouveau moyen de transport tendance cette année à Rabat. Moyen de déplacement plutôt écologique pour certains, loisir pour d’autres, les adolescents comme les adultes semblent avoir adopté cet objet original dans toutes ses formes (skateboard, longboard, pennyboard..) pour se déplacer depuis le début de l’été. Les filles se prennent également au jeu.

La corniche de Rabat, récemment aménagée, est désormais un endroit prisé par les amateurs de cette activité ludique. Le skateboard, un sport, une culture ou un art, chacun a sa propre perception, surtout en cette période d'été qui offre l'occasion de se procurer des sensations fortes et tester un des sports extrêmes les plus préconisés du moment.

La scène skate à Rabat grandit tous les jours pour devenir une des plus importantes du Royaume. On y voit de plus en plus de pratiquants, notamment des jeunes, et tout le monde se côtoie dans une somptueuse ambiance.

La grandeur de la scène skate est intimement liée au développement de la ville et particulièrement ses infrastructures. Rabat s’est investie dernièrement dans la création d’espaces de loisir de proximité de type Skatepark afin de dynamiser son portefeuille en infrastructures locales et pour mieux s’adapter aux attentes des passionnés de cette pratique sportive, ludique et artistique.

Des skateparks n'ont cessé de fleurir, pas seulement sur la corniche mais aussi dans plusieurs quartiers résidentiels, permettant aux adeptes des sports de glisse de pratiquer quotidiennement leur activité sportive préférée.

"Le fait que la ville soit dotée des aménagements adéquats pour rouler et de plus en plus d’espaces pour pratiquer suscite l’engouement pour le skateboard", estime Youness, un jeune passionné du skate.

Complètement à l’aise sur sa planche, ce jeune skateur âgé d'à peine 17 ans pratique ce sport depuis trois ans. C’est peu mais c’est assez pour se faire dénicher pour ses potentialités par Fahd Menouar, skateur de longue date et propriétaire de l’un des skateshops les plus iconiques à Casablanca. Fahd a proposé à Youness de le sponsoriser.

"L’objectif c’est de l’aider à aller jusqu’au bout de son rêve, lui fournir des planches et surtout l'orienter pour qu’il soit parrainé par l’une des plus grandes marques de skate internationales et, pourquoi pas, se faire une place dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020", confie Fahd à la MAP.

Le skatebording, apparu dans les années 60 à Los Angeles, sera présent comme discipline à part entière pour la première fois aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce rendez-vous qui se prépare dès aujourd'hui est l'occasion de promouvoir et de structurer cette discipline sportive.

Pour un accompagnement éclairé et adapté, une Fédération a vu le jour le 26 octobre 2017. Après avoir été un Comité national, la Fédération Royale marocaine des sports urbains (FRMSU) a pu convaincre les autorités, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique marocain, de l'accompagner aux niveaux technique, logistique et financier, pour pouvoir constituer et former une sélection nationale des sports urbains (skateboarding JO), a indiqué Jaouad Aouatif, président de la FRMSU. Dans le cadre des prérogatives qui lui ont été assignées par les pouvoirs publics, la FRMSU est compétente pour réglementer la pratique du sport urbain, en fixant notamment des règles techniques régissant la pratique de ce sport et en veillant à leur respect. "Notre Fédération a pour objectifs d’encourager, d’organiser et de vulgariser la pratique des sports urbains et similaires, tels que le skatebording, sur l’ensemble du Royaume", a-t-il souligné...

Par Maria Mouatadid

(MAP)

Le président de la FRMSU a à coeur de populariser cette discipline à travers la création d'une école à Rabat. Pour lui, le sport urbain n’est pas seulement une simple discipline sportive mais une culture et un art de vivre qui doit être appris et développé dans le temps.

En outre, ce sport occupe une place substantielle dans l’espace public en usant des infrastructures et du mobilier urbain comme plateforme de jeu.

"Le skate est un moyen d’expression et une recherche de liberté et d'épanouissement dans l’espace public. C’est pour cette raison qu’on ne peut pas se limiter aux skateparks", lâche Badr, un skateur de 21 ans qui s'adonne à son sport préféré sur l’asphalte de la place Mahaj Ryad, "The white Spot", comme il aime à l'appeler fièrement, avec ses amis.

"C’est un challenge avec soi-même, un plaisir à partager avec ses amis et une façon d’évoluer dans la ville et de découvrir de nouveaux endroits", a-t-il dit.

Au-delà de son aspect technique, le skate dynamise et façonne l’espace urbain en transformant un simple terrain de jeu en un lieu de vie exquis et intergénérationnel, que chacun utilise à sa guise. Créant un lien social entre différentes tranches de la population, pratiquants ou spectateurs, c'est un endroit propice aux rencontres, au partage et à la communication.