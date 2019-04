La couverture médicale, une priorité

La couverture médicale des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux constitue une priorité du programme gouvernemental et un moyen d'atteindre une couverture médicale globale, a assuré mardi à Rabat le ministre de la Santé, Anass Doukkali.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur la "couverture médicale des indépendants et des professionnels libéraux", il a souligné que l'accès de cette catégorie représentant entre 10 et 11 millions de personnes à régime est un pas en avant dans le processus de généralisation de cette couverture médicale.

Après avoir rappelé le décret fixant les taux de cotisation à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au titre de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées exerçant une profession libérale à hauteur de 6,37% du revenu imposable à chaque catégorie auxquelles l’assuré appartient, il a estimé qu'il est difficile de fixer le revenu imposable à chaque catégorie, sous-catégorie ou à plusieurs catégories.

A cet égard, il a souligné que les associations, Chambres professionnelles, syndicats et groupements professionnels sont appelés à fournir toutes les données relatives à ces catégories à la CNSS chargée de la gestion de ce régime.

Le ministre a, dans ce sens, rappelé qu'une commission composée de représentants du ministère de la Santé, du Travail et de l'Insertion professionnelle, de la CNSS et de l’Agence nationale de l'assurance maladie, a tenu une série de consultations avec les départements concernés, relevant qu'en ce qui concerne les professions organisées, telles que la médecine et la pharmacie, des progrès importants ont été réalisés puisque les professionnels devront soumettre leurs propositions avant la publication du décret et l'entrée en vigueur de la couverture médicale au profit de cette catégorie.