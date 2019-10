La campagne se poursuit pour le HUSA et le DHJ en Coupe du Trône

Le Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) s'est qualifié en quarts de finale de la Coupe du Trône grâce à sa victoire à domicile (1-0) face à l'Association Sportive de Salé (ASS), lors d'un match disputé mercredi soir sur la pelouse du Grand stade d'Agadir.

Les hommes de Miguel Angel Gamondi ont arraché la victoire à la 74è minute de jeu grâce à un but signé Karim El Berkaoui.

Plus tôt dans la journée, le Difaâ d'El Jadida a également validé sa qualification en quarts de finale de la Coupe du Trône en venant à bout de l'AS FAR (0-1) sur la pelouse du stade municipal de Kénitra.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Tanzanien Simon Msuvan à la 23è minute offrant aux siens la qualification au prochain tour.

Il convient de rappeler que pour le compte de ce tour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, l’Ittihad de Khémisset avait surclassé en déplacement l’Union de Touarga par 1 à 0, alors que le TAS a disposé de l’Olympique de Dchira par 2 à 1. Sur ce même score, Chabab Atlas Khénifra a eu raison de la Renaissance de Zemamra qui avait éliminé aux seizièmes de finale le Raja.

Quant aux deux pensionnaires de la première division, le Rapid Oued Zem et le Moghreb de Tétouan, ils sont toujours de la partie après avoir sorti respectivement la Jeunesse Sportive de Soualem (2-0) et le Racing de Casablanca (1-1, tab : 4-3).

Ainsi, des huis clubs encore en lice, seul le DHJ compte à son palmarès une Coupe du Trône et il aura à affronter en quart de finale le CAK. Les autres chocs sont à placer sous le signe de l’équilibre, à savoir IRT-HUSA, MAT-RCOZ et TAS-IZK, rencontre qui donnera lieu à la présence d’un club de la D2 au dernier carré.