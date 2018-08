La VAR utilisée pour la première fois lors de la Super Coupe d’Espagne à Tanger

L'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée pour la première fois dans une compétition officielle espagnole lors du match de la Super Coupe d’Espagne qui opposera dimanche prochain à Tanger le FC Barcelone et le FC Séville, a indiqué jeudi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

"Le match de dimanche prochain à Tanger entre le FC Séville et le FC Barcelone servira pour l'inauguration de la VAR lors d’un match officiel d’une compétition espagnole, grâce aux efforts fournis par la RFEF pour utiliser cette technologie durant la première finale de la saison", a précisé la même source dans un communiqué.

Et de souligner qu’après avoir reçu le feu vert de l'International football association board (IFAB) et une fois vérifiée la viabilité des moyens techniques offerts par le Maroc, la Fédération espagnole de football et son Comité technique des arbitres (CTA) ont décidé de permettre l’utilisation de la VAR lors du match de la Super Coupe.

La même source relève que les deux clubs qui disputeront la Super Coupe devront accepter l’utilisation de la VAR lors de cette rencontre.

Les derniers essais pour l’utilisation de la VAR lors de la Super Coupe d’Espagne seront effectués samedi après-midi au stade Ibn Batouta de Tanger, fait savoir le communiqué.

La finale se jouera en un seul match, le dimanche 12 août à 22h00 (21H00 heure marocaine).

La Fédération espagnole avait proposé, lors d’une réunion de son comité de direction tenue le 9 juillet près de Madrid, la ville de Tanger pour accueillir la 23ème édition du match de la Super Coupe d’Espagne, vu notamment "les conditions climatiques optimales" qu’elle offre, ainsi que la facilité d’obtenir les entrées à ce match depuis l’Espagne via Internet.

Aussi bien La Liga que l’Association des footballeurs espagnols (AFE) ont soutenu la décision prise par le comité de direction de la RFEF de jouer la Super Coupe dans un stade neutre et à Tanger.

La RFEF avait salué auparavant la proposition faite par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de jouer au stade de Tanger le match de la Super coupe d’Espagne devant opposer les clubs du FC Barcelone et du FC Séville.

"La RFEF remercie la Fédération Royale marocaine de football pour son intérêt et sa collaboration en mettant à sa disposition le stade de Tanger" pour abriter le prochain match de la Super coupe d’Espagne, avait souligné la fédération espagnole dans un communiqué.