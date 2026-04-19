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Suspension des sanctions contre le pétrole russe

"De l'argent pour la guerre" en Ukraine, dénonce Zelensky


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Dimanche 19 Avril 2026

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dimanche la prolongation annoncée vendredi de la suspension des sanctions américaines sur le pétrole russe, affirmant que "chaque dollar versé pour le pétrole russe est de l'argent pour la guerre" de Moscou en Ukraine.

Le département américain du Trésor a prolongé temporairement vendredi, jusqu'au 16 mai, la suspension de la majorité des sanctions visant l'industrie pétrolière russe dans le contexte de la crise énergétique engendrée par la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.

"A cause de l'allègement des sanctions", le pétrole russe embarqué sur les pétroliers "peut de nouveau être vendu sans conséquences. Cela représente 10 milliards de dollars - une ressource qui est directement convertie en nouvelles frappes contre l'Ukraine", a affirmé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.
"Rien que cette semaine, la Russie a lancé plus de 2.360 attaques de drones, plus de 1.320 bombes aériennes guidées et près de 60 missiles", a-t-il ajouté.

Un adolescent de 16 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche dans une frappe sur la ville de Tcherniguiv dans le nord de l'Ukraine, et quatre personnes ont été blessées, a indiqué dimanche le chef de l'administration locale Dmytro Bryjynsky.

La décision de Washington concerne l'ensemble des opérations liées à l'embarquement et à la livraison de pétrole provenant de Russie, et s'applique également aux navires de la flotte fantôme russe jusqu'ici sous sanctions.
Seule limite: les transactions avec l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, ainsi que les régions ukrainiennes occupées, dont la Crimée, restent interdites.

"Les exportations de l'agresseur doivent diminuer et les sanctions de longue portée de l'Ukraine continuent de servir ce but", a ajouté le président ukrainien, en référence à la multiplication récente des frappes de Kiev contre les infrastructures d'hydrocarbures en Russie.


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