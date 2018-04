La Task Force délocalise le choc IRT-FUS

Le match devant opposer l’IRT au FUS, prévu dimanche prochain et comptant pour la 25ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, a été délocalisé par la commission de programmation. Cette rencontre devrait avoir lieu du côté du terrain municipal de Larache, puisque le Grand stade de Tanger fera le 17 de ce mois l’objet d’une visite d’inspection de la Task Force, la fameuse commission de la FIFA chargée de l’étude des dossiers de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2026.

Une décision justifiée dans la mesure où la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a voulu éviter tout risque pouvant affecter la notation de la candidature marocaine par ladite commission.

Même en troquant sa pelouse habituelle pour celle de Larache, l’Ittihad de Tanger préserve ses chances intactes, voire partira avec les faveurs des pronostics face au FUS qui reste sur deux victoires consécutives au détriment du Raja de Casablanca en déplacement et du Kawkab de Marrakech à domicile.

Il est vrai que l’IRT compte après 24 manches du championnat une avance de six points sur son poursuivant immédiat, le Hassania d’Agadir, mais le match de cette journée se veut d’une grande importance, voire un tournant dans la course finale au titre. Dans leur propre fief, le Grand stade de Tanger, les partenaires de Hamoudane sont toujours parvenus à réaliser de probants résultats, sachant que sur douze sorties jusqu’ici, ils se sont imposés à huit reprises, contre trois issues de parité et une seule défaite. Des performances qui leur ont valu de mener le bal (47 pts), tout en étant déterminés à ne pas lâcher du lest lors du sprint final.

A ce propos, sur les cinq autres matches restants du championnat, l’IRT se produira deux fois à la maison devant le WAC (27è) et le MAT (29è) contre trois virées pour donner la réplique au RCOZ (26è), au DHJ (28è) et au CRA (30è). D’ailleurs, son match face au Chabab d’Al Hoceima se jouera fort probablement au Complexe Moulay Abdellah à Rabat et non pas au stade Saniet Rmel à Tétouan pour des raisons sécuritaires.

Il convient de signaler en dernier lieu que le bal de la 25ème journée sera ouvert vendredi par le match KACM-RCOZ, au moment où samedi trois rencontres sont à l’ordre du jour : Raja-WAC, RSB-CRA et AS FAR-OCK. Cette manche se clôturera dimanche par les chocs HUSA-CAK, RAC-MAT, OCK-DHJ outre IRT-FUS.