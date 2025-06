La SNTL tient son Assemblée générale ordinaire et approuve les comptes de l’exercice 2024

La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) a tenu, lundi, son Assemblée générale ordinaire (AGO) sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, approuvant les comptes de l’exercice 2024.



Dans son allocution inaugurale de cette assemblée, le ministre a salué le succès de la généralisation du projet de la carte e-vignette, soulignant le niveau de maturité atteint dans le cadre de cette initiative, fruit d’une mobilisation exemplaire des équipes et reflet d’un engagement fort en faveur de la modernisation des services, notant que ce projet constitue une étape structurante dans le processus de digitalisation du secteur, indique un communiqué de la SNTL.



Dans cette dynamique, le ministre a orienté le management de la SNTL pour l’élaboration d’un plan de développement global visant à accélérer la digitalisation des services rendus au parc automobile de l'Etat à l’échelle nationale, dans une logique de simplification, d’efficacité et de proximité avec les usagers, ajoute la même source.



L’Assemblée a adopté un nombre de résolutions et approuvé les comptes annuels de l’exercice 2024, donnant ainsi quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion. Par ailleurs, elle a validé l’affectation du résultat de l’exercice, rapporte la MAP.



L’ensemble des résolutions soumises à l’approbation des actionnaires ont été adoptées à l’unanimité, témoignant de la confiance portée à la gouvernance de la société et à la solidité de son modèle économique.



Il convient de noter qu’au titre de l’exercice 2024, la SNTL a réalisé un chiffre d’affaires de 705 millions de dirhams (MDH), en hausse par rapport aux 669 MDH enregistrés en 2023, soit une croissance de près de 5,4%.



Ces performances confirment la dynamique de croissance durable de la SNTL, sa capacité à renforcer son positionnement en tant qu’acteur public de référence dans le domaine du transport et de la logistique, et sa résilience face aux évolutions structurelles du secteur.