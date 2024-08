La Roja met un terme au rêve olympique des Lionceaux

Malgré une ouverture du score libératrice face à l'Espagne, les Lionceaux de l'Atlas ont craqué en deuxième mi-temps concédant deux buts qui les ont privés d'une place en finale.



Ayant déjà marqué l'histoire comme leurs compatriotes de l'équipe A, ils joueront la petite finale pour une place sur le podium du tournoi olympique de football Paris-2024.

Menée et malmenée au stade Vélodrome à Marseille, l'Espagne de Fermin Lopez, buteur et passeur, jouera finalement l'or olympique vendredi au Parc des Princes.



L'entame du match a été très serrée, parfois physique, dans le milieu de terrain comme sur les côtés à l'image du gros duel entre Oroz et Akhomach. L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev en a payé les frais. Il a cédé sa place, fauché à pleine vitesse par une "tête en avant" d'un joueur espagnol, à l'arbitre suédois Glenn Nyberg.



Soucieuses de ne concéder la moindre occasion, les deux sélections ont bloqué toutes les issues menant au but. Néanmoins, les Lionceaux de l'Atlas ont exercé relativement un pressing sur le côté droit grâce aux combinaisons entre Achraf Hakimi et Ilias Akhomach.



Les Marocains ont également su gagner les duels ne permettant pas aux Espagnols de trop garder le ballon et développer leur tiki-taka parfois chirurgicale. Oussama Targhalline, aussi fort dans la récupération que dans la relance, a été la pièce maîtresse du milieu de terrain, bien assisté par un Richardson temporisateur.



Les Marocains ont, par la suite, laissé la possession du ballon à leurs adversaires, tout en se montrant très dangereux en contre-attaque.

Le portier marocain Munir El Kajoui, l'un des hommes forts de cette première mi-temps, a dû s'employer pour sortir avec le poing un tir de Fermin Lopez.



Les Nationaux ont attendu la première faille dans la défense espagnole pour obtenir un penalty, accordé par la VAR à Richardson après une intervention non maîtrisée de Pablo Barrios. Rahimi a choisi le côté, qui n'était jusqu'alors pas le sien, pour prendre le gardien à contrepied. Avec six buts, le goleador marocain a confirmé son statut de buteur de ces JO.



La fin de la première période a été plus agitée. Les Espagnols ont multiplié les attaques et les tirs, les Marocains étaient très surprenants sur les contre-attaques.

Lors de la deuxième mi-temps, Tarik Sektioui et Santi Denia ont gardé les mêmes formations.



Les Espagnols ont eu la possession du ballon et ont exercé une forte pression sur son porteur, alors que les Marocains cherchaient des espaces à exploiter.

El Kajoui a détourné avec les poings une lourde frappe de Pablo Barrios. Akhomach y a répondu par deux tirs.

A la 66ème minute, sur un ballon perdu dans la surface, Fermin Lopez le récupère et enchaîne pour placer une frappe à ras de terre sur le côté droit et égaliser pour les siens.



Après ce but, les deux équipes ont essayé de temporiser. Repliés en arrière, parfois trop, les Nationaux ont dû repousser plusieurs attaques espagnoles. Fermin Lopez trouve dans la surface le joker Juanlu Sanchez qui croise son tir du pied droit dans le petit filet opposé et marque le 2ème but.



Les Marocains ont par la suite multiplié les occasions sans parvenir à les concrétiser.

Les Lionceaux de l'Atlas joueront, jeudi, contre l'Egypte pour la médaille de bronze. La sélection égyptienne s’est inclinée, dans l’autre demi-finale disputée à Lyon, devant l’équipe de France (3-1).



Les Egyptiens ont ouvert le score à la 63e minute du jeu par le biais de Mahmoud Saber. Jean-Philippe Mateta a égalisé pour les Bleuets à sept minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.



L'attaquant de Crystal Palace a donné l'avantage aux Français neuf minutes après le début de la première prolongation, avant que Michael Olise ne scelle définitivement le sort de la rencontre en faveur des hommes de Thierry Henry (108e).

La France et l'Espagne joueront pour l'or, vendredi prochain au Parc des Princes à Paris.