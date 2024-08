La Roja aussi. Pourquoi pas ?

Le Onze national croisera le fer, ce lundi à partir de 17 heures au stade Vélodrome de Marseille, avec son homologue espagnol, pour le compte des demi-finales du tournoi de football des Jeux olympiques d’été Paris 2024.



Faire mieux que les juniors lors du Mondial de cette catégorie en 2005 aux Pays-Bas et l’équipe nationale première à la Coupe du monde 2022 au Qatar, tel est l’objectif de la sélection olympique marocaine animée par la volonté ferme d’aller jusqu’au bout dans ces Olympiades du centenaire.



L’équipe nationale, qui en est à sa septième participation aux JO, est en droit de se targuer de cette performance réalisée jusqu’ici à Paris 2024. Face à la Roja, ça ne sera pas une mince affaire mais la partie reste tout de même jouable. Après la démonstration ponctuée par un carton face à la sélection US (4-0) au tour des quarts, les protégés de Tarik Sektioui nourrissent l’espoir légitime de conserver cet élan victorieux. C’est ce qu’ont fait savoir d’ailleurs deux éléments majeurs de la Team, le capitaine Achraf Hakimi et l’attaquant Ilyass Akhoumach décidés à gagner ce match contre l’Espagne qui se jouera certainement dans un Vélodrome archicomble, quasiment acquis à la cause des Lionceaux de l’Atlas.



Une confrontation entre deux sélections joueuses qui prônent un football porté vers l’offensive. Sauf que l’EN qui abordera ce match avec le statut d’outsider, casquette qui lui va si bien, doit se méfier de ce coriace adversaire et jouer à fond tous les coups. L’important est de se montrer patient et surtout efficace afin que le résultat escompté soit atteint à l’issue de cette rencontre où manquera à l’appel Bilal ElKhanouss pour cumul de cartons jaunes. Une absence que l’on espère ne perturbera pas les desseins du coach Sektioui tenu de trouver la tactique qui mènera ces poulains à bon port. L’ultime acte s’entend, sachant que l’autre demi-finale opposera à partir de 20 heures au Parc Olympique Lyonnais la France à l’Egypte.



Pour rappel, au cours de ces Jeux, la sélection marocaine avait annoncé la couleur d’entrée en s’offrant au match inaugural l’équipe d’Argentine (2-1), double championne olympique lors des éditions 2004 à Athènes et 2008 à Pékin. Le second match de la phase de poules a vu le Onze national marquer le pas après s’être incliné face à l’Ukraine (2-1), avant de se ressaisir de la plus belle des manières contre l’Irak en sellant les débats de cette partie sur le large score de trois à zéro.



Quant à la formation espagnole, elle a assuré sa qualification en quarts après ses deux victoires de rang face à l’Ouzbékistan (2-1) et la République Dominicaine (3-1). Au cours du troisième match, l’entraîneur espagnol Santi Denia a laissé au repos ses joueurs cadres, opportunité que les Egyptiens n’ont pas manqué de saisir pour s’imposer sur le score étriqué de deux buts à un. Au tour des quarts de finale, la Roja, couronnée en or à Barcelone en 1992, a eu raison de la sélection japonaise par trois à zéro.



Mohamed Bouarab