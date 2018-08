La Nasa présente les astronautes qui iront dans les premières capsules spatiales privées

La Nasa a dévoilé vendredi le nom des neuf astronautes qui se rendront dans l'espace en 2019 dans des capsules spatiales de Boeing et SpaceX: un mélange d'astronautes chevronnés et de jeunes loups de l'espace.

Ces vols pionniers permettront aux Etats-Unis de reprendre l'envoi de personnes dans l'espace avec des moyens américains, la Nasa ayant arrêté ses navettes spatiales en 2011 et se reposant depuis sur les fusées russes pour emmener ses astronautes sur la Station spatiale internationale (ISS), déboursant 80 millions de dollars pour un simple siège.

C'est également la première fois que des entreprises privées américaines se chargeront de cet acheminement, puisque la Nasa a demandé en 2014 à Boeing et SpaceX de développer de nouveaux systèmes de lancement pour prendre le relais en 2019.

"Ceci est important pour notre pays, nous voulons que l'Amérique sache que nous sommes de retour, que nous faisons voler des astronautes américains dans des capsules américaines depuis le sol américain", a déclaré Jim Bridenstine, l'administrateur de l'agence spatiale américaine, lors d'une cérémonie pour présenter les neuf astronautes (sept hommes et deux femmes) depuis Houston, au Texas.

SpaceX a prévu un vol de démonstration sans passagers en novembre 2018, tandis que les premiers astronautes, parmi lesquels Robert Behnken et Douglas Hurley, devraient quitter la Terre en avril 2019.

Pour Boeing, qui développe la capsule Starliner, deux pilotes chevronnés participeront aux vols d'essai: Eric Boe, 53 ans, Christopher Ferguson, 56 ans.

Ils seront accompagnés de Nicole Aunapu Mann qui effectuera là son premier voyage dans l'espace, et de l'expérimentée Sunita Williams, ancienne pilote de l'US Navy (52 ans).

Au total, la Nasa a expliqué "avoir signé un contrat pour six missions, avec un maximum de quatre astronautes par mission, pour chaque compagnie".