La Grèce compte plus de 2.000 failles sismiques actives

Des scientifiques ont enregistré plus de 2.000 traces de failles sismiques actives en Grèce, créant la première base de données exhaustives dans ce pays sujet à des séismes, a annoncé samedi un membre de l'équipe de recherche qui a signé l'étude.



L'étude, publiée dans la revue Scientific Data cette semaine, "a des implications pratiques pour la sécurité et l'entretien des infrastructures du pays", a expliqué Vasiliki Mouslopoulou à l'agence grecque ANA.



"Les réseaux routiers, ponts, barrages et sites de production d'énergie doivent être conçus avec la compréhension de la distribution des sources actives de séismes qui peuvent entraîner des mouvements de terrain", a expliqué ce géoscientifique à l'Observationaire national d'Athènes.



"La Grèce est le pays européen le plus actif sismiquement, étant déformé par un système de subduction dynamique et la dérive des continents la plus rapide dans le monde", selon l'étude.



La base de données, appelée AFG (Active Faults Greece), recense 3.815 traces de failles, groupées dans 892 failles, dont la moitié sont recensées pour la première fois. Plus de 2.000 traces de failles y sont classées comme actives.

En mai, un fort séisme de magnitude 6,1 a frappé l'ile grecque de Crète et a été ressenti jusqu'à Athènes.



En janvier et février, l'île de Santorin, une destination touristique majeure dans la mer Egée, a enregistré une activité sismique exceptionnelle. Avec des centaines de secousses qui ont entraîné l'évacuation de milliers de résidents pendant des mois.

