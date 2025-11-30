La Grèce compte plus de 2.000 failles sismiques actives


Libé
Dimanche 30 Novembre 2025

Autres articles
Des scientifiques ont enregistré plus de 2.000 traces de failles sismiques actives en Grèce, créant la première base de données exhaustives dans ce pays sujet à des séismes, a annoncé samedi un membre de l'équipe de recherche qui a signé l'étude.

L'étude, publiée dans la revue Scientific Data cette semaine, "a des implications pratiques pour la sécurité et l'entretien des infrastructures du pays", a expliqué Vasiliki Mouslopoulou à l'agence grecque ANA.

"Les réseaux routiers, ponts, barrages et sites de production d'énergie doivent être conçus avec la compréhension de la distribution des sources actives de séismes qui peuvent entraîner des mouvements de terrain", a expliqué ce géoscientifique à l'Observationaire national d'Athènes.

"La Grèce est le pays européen le plus actif sismiquement, étant déformé par un système de subduction dynamique et la dérive des continents la plus rapide dans le monde", selon l'étude.

La base de données, appelée AFG (Active Faults Greece), recense 3.815 traces de failles, groupées dans 892 failles, dont la moitié sont recensées pour la première fois. Plus de 2.000 traces de failles y sont classées comme actives.
En mai, un fort séisme de magnitude 6,1 a frappé l'ile grecque de Crète et a été ressenti jusqu'à Athènes.

En janvier et février, l'île de Santorin, une destination touristique majeure dans la mer Egée, a enregistré une activité sismique exceptionnelle. Avec des centaines de secousses qui ont entraîné l'évacuation de milliers de résidents pendant des mois.
 


Lu 111 fois

Tags : failles sismiques actives, Grèce

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.
services
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication