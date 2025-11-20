A seulement 12 ans, il réalise son rêve et mixe en première partie de DJ Snake

Un jeune Français de 12 ans a assuré la première partie du showcase de DJ Snake, lors de la soirée de présentation de son 3e album, le 6 novembre dernier en Seine-Saint-Denis. Une soirée exceptionnelle pour l’adolescent, qu’il doit à une rencontre avec son artiste préféré quelques semaines plus tôt, relate Sud Ouest.



Tout a commencé en septembre dernier, alors qu’Eden était en voyage aux États-Unis avec ses parents. La famille s’est rendue à Las Vegas pour assister au concert de DJ Snake, et a croisé une fan de l’artiste dans le hall de son hôtel. Cette dernière, membre de la «Snake Army», a proposé à l’enfant de la suivre pour rencontrer son idole.



Eden a pu ainsi échanger avec la star durant une heure, lui confiant notamment sa passion pour les platines. L’artiste et sa manager ont écouté son travail et… Bingo ! Eden et DJ Snake ont ensuite tourné une vidéo pour les réseaux sociaux dans laquelle le célèbre mixeur promet au jeune garçon qu’il fera sa première partie un jour. Une séquence qui a fait le buzz et cumulé plusieurs millions de vues.



Après cette rencontre surréaliste, la famille est retournée à sa vie tranquille, à Domme (Dordogne). Mais le destin en a décidé autrement. Le 4 novembre, Eden avait prévu de se rendre au concert de Katy Perry à Paris. «Quand on a vu que Snake était au Bourget le lendemain, on a pris des places», confient ses parents. Les choses se sont alors enchaînées pour le jeune garçon.



Dans un premier temps, la manager de l’artiste a pris contact avec les parents de la star en herbe. Puis trois jours plus tard, DJ Snake a envoyé un message à Eden sur Instagram : « Salut mon grand. Tu veux faire un set jeudi à mon événement pour la sortie de l’album ?»

Après deux jours de travail, le jeune DJ a relevé le défi avec brio devant 2.500 personnes. Cette rencontre pourrait toutefois ne pas être la dernière, comme l’a suggéré l’artiste : « Si tu régales tes parents, je vais te régaler. »