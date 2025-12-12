La France met à jour sa méthode pour devenir "neutre en carbone" en 2050

Le gouvernement a publié vendredi la stratégie actualisée de la France pour devenir "neutre en carbone" en 2050, un objectif extrêmement ambitieux qui passe entre autres par la fin du pétrole et du gaz.



Ce projet de troisième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC-3) paraît dix ans jour pour jour après l'Accord de Paris, traité signé en France pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre mondiales.



Depuis, le pays est resté fidèle à l'objectif de sortir des activités industrielles et des énergies qui alimentent le réchauffement de la planète. Et il l'estime compatible avec la croissance économique.

"C'est un plan de relance économique et industrielle avant tout", a affirmé dans le journal Les Échos la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.



La France, avec l'Union européenne plus généralement, a des partenaires qui croient aussi à ces objectifs. Mais ils semblent de moins en moins influents, comme l'ont montré les négociations internationales récentes, en particulier à la conférence climat de novembre (COP30) à Belém (Brésil).



Les Etats-Unis, premier producteur mondial de pétrole, comptent sur les hydrocarbures pour leur avenir, tandis que leur président Donald Trump ne croit pas aux prévisions des climatologues. Et de grands pays émergents ne souhaitent pas que la sortie des énergies fossiles soit un objectif explicite de la communauté internationale.



En France, l'opinion publique est divisée sur les changements radicaux de mode de vie qu'implique cette "neutralité en carbone". Moins de viande, moins d'essence, moins d'avion, d'autres modes de chauffage: de telles préconisations sont parfois impopulaires, qualifiées par exemple par l'opposition d'extrême droite d'"écologie punitive".



"Electricité décarbonée"



"Attention, cette stratégie n'est pas une façon de dicter des changements de mode de vie, elle met l'accent sur les leviers dont nous disposons déjà: déployer davantage les pompes à chaleur, promouvoir les véhicules électriques...", réplique la ministre.

"Notre objectif est de construire un consensus social autour d'une décarbonation accessible", ajoute Monique Barbut.



Certains objectifs ciblés peuvent paraître très compliqués à atteindre tant ils sont proches. Parmi ce que dit cette Stratégie nationale bas-carbone, on lit par exemple "2040-2045: sortie du pétrole", et "2050: fin du gaz fossile".



La réduction de la dépendance aux importations d'hydrocarbures est un objectif largement partagé, qui profitera à la production nationale d'électricité, notamment renouvelable. L'objectif fixé est de passer à 55% d'électricité dans la consommation énergétique en 2050, contre 37% en 2023.



"Avec une électricité décarbonée abondante, nous sommes dans une situation très favorable pour agir, pour le climat mais aussi pour notre compétitivité, notre indépendance énergétique et notre prospérité", a commenté le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), Benoît Leguet.



Dans les transports, l'électrique doit aussi progresser. Le gouvernement espère 15% de voitures électriques sur les routes en 2030. En 2050, pour les transports intérieurs, seul l'aérien continuerait à émettre du CO2, d'après la Stratégie. Camions électriques, trains et péniches déplaceraient les marchandises.



L'agriculture est un autre champ d'action crucial pour la France. Les recommandations vont de "davantage de fruits et légumes, et de légumineuses" dans le régime alimentaire à "réduire l'intensité carbone de l'élevage", via le retour des pâturages entre autres.

Dans l'alimentation, le gouvernement veut "réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2030 par rapport à 2015".



Dans l'industrie, il s'agira de "réindustrialiser en décarbonant la production", ou encore de "faire évoluer les modes de consommation pour réduire la demande en processus intensifs en carbone".