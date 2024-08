La Fondation Hassan II pour les MRE organise une rencontre entre les enfants et les Lions de l'Atlas de futsal

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger a organisé, dimanche à son Centre socio-culturel à Kénitra, une rencontre entre les enfants et les stars de la sélection nationale de futsal.



Organisée dans le cadre de la 25ème édition du Séjour culturel, cette rencontre a été l'occasion pour ces enfants marocains venus des quatre coins du monde d'échanger avec les vedettes de l'équipe nationale de futsal, dans un climat de partage et de convivialité, teinté des couleurs et du folklore nationaux.



En présence également des légendes du ballon rond national, Aziz Bouderbala, Salaheddine Bassir et de l'entraîneur adjoint de la sélection nationale A, Rachid Benmahmoud, il a été également procédé à l'inauguration, au sein du Centre socio-culturel, d'un terrain baptisé "Lions de l'Atlas".



A cette occasion, Fatiha Amellouk, directrice du pôle Art, Culture et Communication relevant de la Fondation Hassan II des MRE, a souligné que cette rencontre avec les stars et les légendes de la sélection nationale est de nature à répandre la joie parmi ces centaines d'enfants marocains.



Elle a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette belle rencontre est organisée à la demande des enfants eux-mêmes qui ont voulu voir de près leurs idoles pour s'en inspirer et échanger des discussions fructueuses et quelques frappes de balle.



Et d'ajouter que le Séjour culturel accueille dans sa 25ème édition 740 enfants, venus rendre visite à leur mère patrie et bénéficier de toutes les activités de la Fondation.



De son côté, le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig, s'est dit heureux et fier de partager ces moments de joie avec ces petits enfants des MRE, qui hissent haut les couleurs nationales là où ils atterrissent.



Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle des Marocains résidant à l'étranger dans l'accompagnement des délégations nationales qui prennent part aux différentes échéances mondiales, à l'instar des récents Jeux olympiques, où les Lionceaux de l'Atlas ont décroché une médaille de bronze historique, de même que Soufiane El Bakkali qui s'est adjugé l'or pour la deuxième fois consécutive.



La 25ème édition du Séjour culturel de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger est organisée en trois périodes. La première du 6 au 19 juillet 2024 (245 enfants), la deuxième du 22 juillet au 4 août 2024 (240 enfants) et la troisième du 7 au 20 août 2024 (255 enfants).



Le Séjour culturel accueille des enfants âgés de 9 à 13 ans, venant de divers pays notamment, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, les Etats-Unis, la Palestine, le Sénégal, le Gabon, la Tunisie...



Depuis 1998, le Séjour culturel offre la possibilité aux enfants des MRE de s'ouvrir à la culture de leur pays d'origine et de s'imprégner de leur identité marocaine, à travers des activités pédagogiques et culturelles (ateliers, sorties et visites culturelles...).