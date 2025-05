La Floride interdit à son tour l'ajout de fluor dans l'eau potable

La Floride, troisième Etat le plus peuplé des Etats-Unis, a à son tour interdit l'ajout de fluor dans l'eau potable, une pratique très répandue au nom de la santé dentaire mais dans le collimateur de l'administration Trump.



Jeudi, "j'étais à Dade City pour promulguer la loi SB 700, qui, entre autres, interdit aux collectivités locales d'injecter du fluor dans l'eau. Le consentement éclairé, et non la médication forcée, est la voie à suivre en Floride", a posté le gouverneur républicain de l'Etat, Ron DeSantis, sur le réseau social X.



En mars, l'Utah (ouest) est devenu le premier Etat américain à interdire la fluoration de l'eau potable. L'Utah compte 3,5 millions d'habitants, six fois moins que la Floride (23,4 millions).

"Utiliser du fluor pour vos dents, c'est bien, mais l'injecter dans l'eau potable, c'est fondamentalement de la médication forcée", a dit M. DeSantis lors d'une prise de parole retransmise par les médias américains.



La fluoration de l'eau est arrivée aux Etats-Unis en 1945, réduisant nettement le nombre de caries chez les enfants et la perte de dents chez les adultes. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont présenté cette politique comme l'une des réussites de santé publique du XXe siècle.



Mais des critiques ont évoqué des effets potentiellement neurotoxiques. En 2024, le ministère de la Santé de l'ancien président Joe Biden avait conclu "avec un degré modéré de confiance" que des taux élevés de fluorides étaient associés à des quotients intellectuels (QI) plus bas.



En janvier, dans la prestigieuse revue scientifique JAMA Pediatrics, les mêmes chercheurs du gouvernement évoquaient dans une étude une "association statistiquement significative" entre l'exposition aux fluorides et des QI moins élevés.

Environ deux tiers de la population américaine, soit quelque 200 millions de personnes, est alimentée en eau fluorée.



L'administration Trump entend réduire l'ingestion de fluor par la population, décriée par le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr.

Mardi, elle a ainsi annoncé qu'elle entamait le retrait du marché des suppléments fluorés ingérables prescrits sur ordonnance aux enfants.